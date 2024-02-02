Başkan Tekin fabrika personeli ile kahvaltıda buluştu

Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin Pazaryeri OSB’de faaliyet gösteren İki El Tasarım VİP Koltuk Fabrikası personeli ile kahvaltıda buluştu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri OSB’ye geçtiğimiz yıl kurulan İki El Tasarım VİP Koltuk Fabrikası ilçede 35 kişiye istihdam sağlarken fabrika sahibi Sedat Meşe fabrikanın kurulum aşamasından personel desteğine kadar kendilerine destek sunan Pazaryeri Belediye Başkanına teşekkür etmek için personel ile birlikte kahvaltı düzenledi.

Meşe, “Pazaryeri ilçemizde faaliyetimize başladığımız fabrikamızın her aşamasında bizlere destek olan belediye başkanımız Zekiye Tekin, hanımefendiye teşekkür ederim” dedi.

Pazaryeri ilçemize istihdam ve katma değer sağlayacak her kuruluşun Belediye olarak her zaman destekçisi olmayı sürdüreceğiz diyen Belediye Başkanı Zekiye Tekin, düzenlenen kahvaltı programı sonrası fabrika sahibi Sedat Meşe’ye ve fabrikanın personeline teşekkür etti.

Başkan Tekin, Pazaryeri ilçesinin 70’li 80’li yıllarda ilçedeki işsizlik nedeniyle vatandaşların büyükşehirlere iş imkanı için göç ettiklerini belirterek Pazaryeri OSB’nin kurulmasıyla ilçenin bu kaderi yendiğini söyledi.

Pazaryeri OSB’deki kurulan ve yapımı devam eden fabrikalarda yaklaşık 7 bin kişinin i istihdam edildiğini vurgulayan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanının Mehmet Fatih Kaçır’ın ilçeye kurulacak Pazaryeri İhtisas Organize Sanayi bölgesini hatırlattı.

“SIRA KONUTTA”

Pazaryeri ilçesinde iş istihdamı konusunda sıkıntının olmadığını dile getiren Başkan Tekin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan projeler ile birlikte ilçedeki konut sıkıntısın çözeceklerini ifade etti.

TOKİ’ye 2023 yılında Pazaryeri ilçesindeki konut sıkıntısına merhem olacak 103 konut için yer teslimi yapıldığının altını çizen Başkan Tekin, Pazaryeri TOKİ’nin ihale aşamasına geldiğini söyledi.