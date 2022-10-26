Başkan Tekin, başarıya ulaşan '100 kadın lider' arasında

Bilecik’in ilk kadın Belediye Başkanı seçilen Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Karar Mekanizmalarında Kadın Liderler Projesi"nde ilk 100 kadın liderler arasında yerini aldı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA)- Uluslararası Kadın Forumu IWFTürkiye ve Bahçeşehir Üniversitesi TOSAM(Toplum, Sağlık, Davranış ve Önlem Alma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi) iş birliği ile Milliyet Gazetesi’nin proje paydaşlığında hayata geçirilen “Karar Mekanizmalarında Kadın Liderler Projesi” ile Türkiye’de çeşitli alanlarda başarıya ulaşmış 100 kadın lider belirlendi.

QNB Finansinvest ev sahipliğinde düzenlenen törende Yerel Yönetimler, Yüksek Öğrenim Kurumu ve Türkiye’nin İlk 100 Sanayi ve Ticari Kuruluşu kategorilerinde belirlenen liderlere plaketleri verildi.

Bilecik'in ilk kadın Belediye Başkanı Zekiye Tekin de, başarıya ulaşmış 100 kadın lider arasında yerini aldı.