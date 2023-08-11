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Başkan Tatlıdede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’la görüştü
GÜNDEM 11.08.2023, 15:18
Mardin Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı ziyaret etti.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya gelen Başkan Tatlıdede, kentte yapılan hizmetlerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.
Başkan Tatlıdede, kendilerini ağırladıkları için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a teşekkür etti.
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