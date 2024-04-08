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Başkan Taban’dan Ramazan Bayramı mesajı

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Ramazan Bayramı’na ilişkin bir mesaj yayımladı Taban; safların sıklaştığı, umutların tazelendiği bir bayrama daha erişmenin heyecanını yaşadıklarını ifade ederek tüm ilçe halkının Ramazan Bayramı’nı kutladı

GÜNDEM 08.04.2024, 15:02
Başkan Taban’dan Ramazan Bayramı mesajı

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Ramazan Bayramı’na ilişkin bir mesaj yayımladı. Taban; safların sıklaştığı, umutların tazelendiği bir bayrama daha erişmenin heyecanını yaşadıklarını ifade ederek tüm ilçe halkının Ramazan Bayramı’nı kutladı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Ramazan Bayramı’na ilişkin yazılı bir mesaj yayımladı. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan bir Ramazan ayının daha geride kaldığını ifade eden Başkan Taban, İnegöl’de ramazan ayını dolu dolu yaşadıklarını ve bayrama erişmenin mutluğunun paylaşıldığını söyledi.

RAMAZANIN TÜM GÜZELLİKLERİNİ ŞEHRİMİZDE YAŞADIK

Başkan Alper Taban, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha geride bıraktık. Bizleri, küslerin barıştığı, ayrı düşenlerin kavuştuğu, safların sıklaştığı, umutların tazelendiği, yüreklerin heyecanla çarptığı bir bayrama daha ulaştırdığı için Rabbimize hamd ediyorum. Ne mutlu ki kalabalık iftar sofralarında, teravihlerde, sahurlarda buluştuğumuz güzel bir ramazan ayı yaşadık. Şehrimizde İnegöl Belediyesi olarak Ramazan ayının manevi iklimini yansıtan organizasyonlarla vatandaşlarımızı buluşturmaya gayret ettik. Ellerin semaya, gönüllerin hakka, alınların secdeye yöneldiği 11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif’i şehrimizde iliklerimize kadar hissettik. 

TÜM DÜNYADA BAYRAM OLSUN

“Tüm bunlarla birlikte, dünyanın dört bir yanında şu mübarek bayram günlerinde dahi zulüm altında inleyen, yokluk ve yoksulluk içinde çırpınan kardeşlerimizin olduğunu bilmek, kalplerimizi hüzünlendiriyor. Bayramların, vatandaşlarımızla birlikte tüm Müslümanlar ve insanlık için de gerçek manasıyla bayram havasında geçmesini arzu ediyoruz. Tüm bu yaşananlara rağmen, geleceğe ümit ve güvenle baktığımız bu güzel bayram gününde Rabbimden hepimizi bir sonraki Ramazan ayına sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum. Birlik, beraberlik ve kardeşliğin daha da artmasına vesile olan, Müslümanların tek yürek olarak kutladığı Ramazan Bayramının bizlere yansıttığı güzel duyguların gönlümüzü sarması en büyük temennimiz.”

“TÜM İLÇE HALKIMIZIN BAYRAMINI KUTLUYORUM”

“Ramazan-ı Şerif’i geride bırakarak milletçe, muhabbetle kucaklaşacağımız bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan Bayramının bizler için ayrı bir yeri var. Çünkü Ramazan Bayramı, her gün tutulan orucun iftar vaktindeki sevinci gibi, tutulan bir aylık orucun toplu bir iftar sevincini ifade ediyor. Ayrıca Ramazan’ın manevi ikliminin bir yansıması olan Ramazan Bayramı boyunca her zamanki gibi büyüklerimizi ziyaret edelim, varsa küskünleri barıştıralım, küçükleri sevindirip ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzatalım. Bu duygu ve düşüncelerle tüm ilçe halkımızın ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde, tüm sevdiklerimiz ile birlikte nice bayramlar geçirmeyi cenabı Allahtan niyaz ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

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