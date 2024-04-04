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Başkan Taban’dan Kadir Gecesi mesajı

Belediye Başkanı Alper Taban, bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı Taban, bu müstesna gecenin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diledi

GÜNDEM 04.04.2024, 15:44
Başkan Taban’dan Kadir Gecesi mesajı

Belediye Başkanı Alper Taban, bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Taban, bu müstesna gecenin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diledi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yazılı bir açıklama yaparak ilçe halkının Kadir Gecesi kutladı. Taban, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayının sonuna yaklaştığımız bu günlerde, bin aydan daha hayırlı olan ve kitabımız Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesine erişmenin huzurunu, mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Kadir Gecesi, Kur’an’ın Allah tarafından Cebrail (as) aracılığıyla Peygamber Efendimize vahyedilmeye başlandığı gecedir. Bu mukaddes gece ile ilgili ayetler ve hadisler de bizlere adeta ışık tutar, Kadir Gecesinin ehemmiyetini haykırır. Kadir Suresinde şöyle buyurur; ‘Biz onu Kadir Gecesi indirdik. Kadir Gecesi nedir, bilir misin sen? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Meleklerle ruh o gece Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. Tam bir esenliktir o gece, tâ tan yeri ağarıncaya kadar.’ İşte tüm bu mucizeleri içerisinde barındıran Kadir Gecesi’ni, Müslümanlar olarak ihya etmek de bizim elimizdedir. Ellerimizi Cenab-ı Allah’a açalım, dua edelim, tövbe edelim, ibadet edelim, yetim başı okşayalım, yaşlı çınarlarımızın gönlünü alalım ve bu geceyi ihya edelim. Kur’an-ı Kerim’de adı geçen gecemizden istifade ederek huzura kavuşalım, kurtuluşa yaklaşalım inşallah. Bu vesileyle Kadir Gecemizi tebrik ediyor, bu mübarek gecenin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.

KADİR GECESİNE ÖZEL PROGRAM

Öte yandan, İnegöl Belediyesi 05 Nisan Cuma akşamı OSB Camisinde Kadir Gecesine özel program düzenleyecek. Akşam namazı ile yatsı arasında Kuran-ı Kerim Tilavetleri ve kasidelerle süslenecek gecede; Hafız Hasan Karaman, Hafız Hüseyin Yavuz ve Hafız Musa Delipoyraz İnegöllülerle buluşacak. Teravih namazı sonrasında da ikramlarda bulunulacak. Belediye Başkanı Alper Taban, programa tüm ilçe halkını davet etti.

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