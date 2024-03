Başkan Taban’dan 8 Mart jesti

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kurumda görev yapan personelle buluştu. Personelin Kadınlar Gününü kutlayan Başkan Taban, her birine hediye takdimi gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Belediye Başkanı Alper Taban, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde İnegöl Belediyesi’nin kadın personellerini unutmadı. Mesainin başlamasının ardından kadın personellerle bir araya gelen Başkan Taban, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak personellere hediye takdimi gerçekleştirdi.

“SİZİNLE AYNI ÇATI ALTINDA ÇALIŞMAKTAN ONUR DUYUYORUM”

Bu sabah 09.30’da İnegöl Belediyesi Yeni Hizmet Binası çok amaçlı salonunda yapılan buluşmada, 113 kurum personeli, 21 İNESMEK personeli ve 10 stajyer olmak üzere toplam 144 kadın çalışanla bir araya gelen Başkan Taban, bu özel buluşmayı sosyal medya hesaplarından da “Sizinle aynı çatı altında çalışmaktan onur duyuyorum” ifadeleriyle paylaştı.

“BİZLER BİR AİLEYİZ”

Kadın elinin değdiği her yer gibi İnegöl’ün de belediyenin kadın personellerinin dokunuşlarıyla her geçen gün daha güzel ve yaşanabilir bir hal aldığını kaydeden Taban, “İnegöl adına gösterdiğiniz gayret ve çabalardan dolayı her birinize teşekkür ediyorum. Bizler bir aile gibiyiz. 8 Mart sembolik bir gün, ancak kadınlar bizim için her gün aynı değere sahip. Biliyoruz ki kadın; toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsurudur. Kadın annedir, eştir, evlattır… Dinimizde de Türk geleneklerinde de kadının yeri her zaman en üst mertebedir. Kurumumuzda da kadın personellerimiz bizim kıymetlilerimiz. Bu vesileyle sizlere katkı ve destekleriniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizlerin nezdinde şehrimizdeki, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum” dedi.

Konuşma sonrası personellere hediye takdimi gerçekleştirilirken, program hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.