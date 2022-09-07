Başkan Taban Teknofest'in 'Baykoca'sını ödüllendirdi

Teknofest’te geliştirdikleri Baykoca Çınar robotuyla Turizm Teknolojileri Lise Kategorisinde 1’inci olmayı başaran İnegöl Belediyesi Baykoca Çınar Proje Takımı, Belediye Başkanı Alper Taban’ın konuğu oldu.BURSA (İGFA) - Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesini gerçekleştirmek için yola çıkan, milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik öneme sahip kurum ve kuruluşların paydaşlığında düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest’te, bu yıl da dünyanın en büyük teknoloji yarışmaları gerçekleştirildi.

İnegöl Belediyesi proje takımlarının hazırladığı “Baykoca Çınar” projesi, Teknofest’te Turizm Teknolojileri Lise Kategorisinde 1’inci oldu. İnegöllü genç mucitlerin 6 ay gibi kısa bir sürede hazırlayarak şampiyonluğa taşıdığı proje, İnegöl’e büyük gurur yaşattı.

149 bin takımın ve 500 binden fazla yarışmacının başvuru yaptığı Teknofest’e, İnegöl Belediyesi Baykoca takımları bu yıl 10 proje ile başvuru yapmıştı.

Ön değerlendirme ve kritik değerlendirme aşamalarından sonra Rize’de Baykoca Rehber Elektrikli Gezi Aracı ile Baykoca Çınar Turizm 5.0 Karşılama ve Tanıtım Robotu projeleri finale kalmayı başarmıştı.

Turizm Teknolojileri alanında başvuru yapan 2334 takım arasından finale kalan 80 takımın içerisinde, Rize’de kıyasıya bir final mücadelesi veren Baykoca Çınar lise kategorisinde ilk 10’a kalarak Samsun’a davet edilmişti. 30 Ağustos 4 Eylül tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştirilen Teknofest’te, İnegöl Belediyesi Baykoca Çınar ekibi gerçekleştirdiği sunumlar ile dikkatleri üzerine çekti. Teknofest Karadeniz sunumları kapsamında 3 gün süren proje sunumları neticesinde jüri önünde ter döken Baykoca proje ekibi, değerlendirmeler neticesinde 94,5 puan ile Karadeniz Sunumları 1’incisi olmayı başardı. Baykoca Çınar projesi, Turizm Teknolojileri Lise Kategorisi 1’incisi olarak İnegöl’e döndü.

BAŞKAN TABAN GENÇ MUCİTLERİ ÖDÜLLENDİRDİ

Turizm 5.0 çalışmaları odaklı sadece müzeler ve tarihsel alanlar için tasarlanan karşılama ve turizm tanıtımı gerçekleştiren Baykoca Çınar robotunu 6 aylık bir Ar-Ge süreci sonunda bu başarıya eriştiren Baykoca çınar Proje Ekibi, İnegöl’e dönmelerinin ardından Salı günü Belediey Başkanı Alper Taban tarafından meclis salonunda ağırlandılar. Takım Kaptanı Abdulbaki Temizyürek ve Takım Danışmanı Hülya Sare Aydın ile birlikte genç mucitler; Göktuğ Tutal, Efe Uslu ve Nimet Bilge’yi tebrik eden Belediye Başkanı Alper Taban, ekibi ödüllendirerek başarılarının devamını diledi.