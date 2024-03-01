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Başkan Taban İNESMEK kursiyerleriyle buluştu

GÜNDEM 01.03.2024, 10:33
Başkan Taban İNESMEK kursiyerleriyle buluştu

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İNESMEK’te devam eden kurslarda eğitim alan kursiyerlerle bir araya geldi. Hem kurslar hem İnegöl üzerine yapılan istişarelerde, Başkan Taban İNESMEK’in İnegöl için önemine de değinerek; “İNESMEK kurslarımız vatandaşlarımız için hem bir kişisel gelişim merkezi hem de meslek eğitimlerinin verildiği bir merkez” dedi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında (İNESMEK) eğitim alan kursiyerlerle buluştu. Perşembe günü Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi çok amaçlı salonunda yapılan buluşmaya Başkan Taban’ın eşi Birnur Taban da katıldı. Giyim, mefruşat, filografi, iğne oyası, ahşap boyama, genel muhasebe, bilgisayar işletmenliği ve kuaförlük gibi farklı farklı kurslardan 12 sınıf, toplamda 150 dolayında kursiyerin katıldığı buluşmada İNESMEK kursları ve İnegöl üzerine sohbet edildi.

İNESMEK’in hem İnegöl Belediyesi hem de şehir adına önemli bir kurum olduğunu ifade eden Başkan Taban, “İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarımızda 2023-24 eğitim öğretim dönemimiz Ekim ayında başlamıştı. Bizler de fırsat buldukça kurslarımızı ziyaret ederek kursiyerlerimizle bir araya gelmeye gayret ediyoruz. 2023 Eylül ayında MEB takvimine göre dönem planlaması yapılıp kayıtlarımızı aldık. Ekim ayında da kurslarımız başladı. Kurslarımızda bu yıl toplam 1605 ön kayıt alındı. Bunlardan 1460 kursiyerimiz eğitimlerine başladılar. 27 branşta 66 grup oluşturuldu. 5’i kadrolu, 19’u Halk Eğitim Merkezinden olmak üzere 24 usta öğreticiyle merkezimizde eğitimler devam ediyor. Bugün de sınıfları gezmekten ziyade, hep birlikte sohbet edelim istedik. Katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İNESMEK’İN ÜSTLENDİĞİ VAZİFEYİ ÖNEMSİYORUZ

İNESMEK’in hem kişisel gelişime katkı sağladığını hem de meslek sahibi yaptığını ifade eden Başkan Taban, “Şehrimizde her yaştan bireye eğitim hizmeti sunan İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarımızda, her kapının ardında farklı bir alanda kurslarımız devam ediyor. İNESMEK’in üstlendiği vazifeyi önemsiyoruz. Gelişim, değişim, dönüşüm hayatın her aşamasında var. Ve öğrenme hayat boyu devam eden bir olgu. İNESMEK kurslarımız da bu minvalde vatandaşlarımız için hem bir kişisel gelişim merkezi hem de meslek eğitimlerinin verildiği bir merkez. İNESMEK kurslarında eğitim alıp burada öğrendikleriyle aile bütçelerine katkı sunan, bir meslek sahibi olan vatandaşlarımızı görüyoruz. Bunlar bizi mutlu ediyor” diye konuştu.

KURSİYERLERDEN TEŞEKKÜR

İNESMEK kursiyerleri de hem dikiş kursları için alınan yeni makineler hem de düzenlenen kurslar için teşekkürlerini iletti. Buluşmada İNESMEK kursları ve İnegöl üzerine istişareler yapıldı. Soru cevap şeklinde devam eden programda, Başkan Taban kursiyerlerin sorularını yanıtladı.

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