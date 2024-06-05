Başkan Taban: "Başka bir dünya yok"

Çevre Koruma Haftası etkinlikleri kapsamında Erka Group iş birliğinde düzenlenen Dönüşüm Sahnede Çevre Konferansında konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Bizler temiz kalmayı vazife olarak bildirmiş bir medeniyetin temsilcileriyiz. Dolayısıyla sorumluluklarımızın farkında olmalıyız. Doğanın, çevrenin bizlere ihtiyacı yok. Ancak bizim çevreye de doğaya da ihtiyacımız var. Unutmayalım ki başka bir dünya da yok” dedi.

BURSA (İGFA) - Dünya genelinde 1972 yılından bu yana çevrenin korunması konusunda farkındalık oluşturulması ve eylemde bulunulması amacıyla kutlanan 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve ülkemizde daha kapsamlı şekilde işlenen Çevre Haftası kapsamında, İnegöl Belediyesi ile Erka Group iş birliğinde bir dizi etkinlik düzenlendi. Bu yıl “Hepimizin Bir Dünyası Var” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında İnegöl’de “Dönüşüm Sahnede Çevre Konferansı” düzenlendi. Erka Group binasında yapılan programda öğrenciler de hazır bulundu.

DOLU DOLU ÇEVRE HAFTASI ETKİNLİĞİ

Açılış programıyla başlayan Dönüşüm Sahnede Çevre Konferansında; Değer Katan Başarı Hikayeleri, Yeşil Moda: Geri Dönüşümün Işıltısı Çocuk Defilesi, Sürdürülebilir Gündem Anlatımları, Kadınlar ve Çocuklar İleri Dönüşüm Sergisi, Atık Enstrümanlarla Müzik Gösterisi, Çocuklar Geleceğimiz Ödül Töreni ve ikramlar ile çocuklar için yüz boyama, Bubble Show etkinliği gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik katılanlardan tam not aldı.

“DOĞANIN YOK OLUŞUNA SESSİZ KALMAYAN BİREYLER VE KURUMLAR VAR”

Programın açılışında konuklara hitaben konuşan Erka Group Genel Müdürü Emel Şimşek, “İnegöl Belediyesi iş birliği ile düzenlediğimiz Dönüşüm Sahnede Çevre Konferansı ile Çevre Haftasını kutluyoruz. Tüm dünyada her yıl 5 Haziran çevre kirliliğinin etkilerine ve sonuçlarına dikkat çekmek üzere Dünya Çevre Günü olarak kutlanmaktadır. Ülkemizde ise çevre sorunlarının ve gelişmelerin değerlendirilmesi, düzenlenen etkinliklerin daha katılımcı ve çok paydaşlı şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla 2022 yılı itibariyle 5 Haziran Dünya Çevre Gününün bulunduğu hafta Çevre Haftası olarak kutlanmaya başlanmıştır. Her yıl değişik bir temayla kutlanan çevre haftasında bu yıl Hepimizin Bir Dünyası Var temasıyla kutlayacağız. Ne mutlu ki doğanın yok oluşuna sessiz kalmayan, buna karşı mücadele eden, güçlerini bir araya getiren bireyler ve kurumlar var. Bugün bu platformda bulunan herkesin tek gayesi de bu. Tam da bu yılın temasına yakışır bir şekilde hepimiz bir aradayız. Burada çevre duyarlılığımızı bir kez daha ortaya koymak, sürdürülebilir bir gelecek için hep beraber beler yapabileceğimizi konuşmak için bulunuyoruz. Yaşam tarzlarımızdan iş modellerine, üretimden tüketime, verimlilik odaklı yeşil dönüşüm süreçlerine değineceğiz. Aynı zamanda sanata, kadına, kadın emeğine, çocuk neşesi ve doğaya olan minnetimizi de bugün bu sahnede hep birlikte harmanlayacağız” dedi.

“DOĞAYA ZARAR VERMEDEN ÜRETMELİYİZ”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise Çevre Haftası vesilesiyle bir araya geldiklerini söyledi. Bu duyarlılığı bir haftaya sığdırmak gibi bir düşünceleri olmadığına da vurgu yapan Taban, “Ancak çevre bilincimizin yeterli olmadığını düşünenlerdenim. Bunu sadece şehrim adına ifade etmiyorum. Evet çok iyi üretimler yapacağız, en iyi ürünleri üreteceğiz, markalar çıkaracağız… Bunları yaparken de çevre ve doğayla uyumlu şekilde yapmak zorunda olduğumuzu her fırsatta hatırlatıyoruz. Belki bir Belediye Başkanı olarak İnegöl’de yaşayanlar benden en fazla bu konuda bir şeyler dinlediler. Çünkü bu konu öncelikli olmak durumunda. Üretirken doğaya, toprağa, suya dokunmayarak, zarar vermeyerek bu işlerimizi yürütüyor olmalıyız” diye konuştu.

İNEGÖL BELEDİYESİ ÇEVRE KONUSUNDA NELER YAPIYOR?

İnegöl Belediyesi’nin çevre konusunda ortaya koyduğu çalışmalardan da söz eden Başkan Taban, şöyle devam etti: “İnegöl Belediyesi olarak bizler neler yapıyoruz? Göreve geldiğimiz gün itibariyle tüm atıp operasyonlarını kendi bünyemizde toplama kararı aldık. Başta evsel atıkların toplanma sürecini kendimiz üstlenerek uygulamaya başladık. Atıkların yerinde ayrıştırılmasını istiyorduk, bunun için de şehrimizdeki tüm hanelere geri dönüşüm kutuları dağıttık. Geri dönüşümleri de kendi bünyemizde ayrıca topluyoruz. Beraberinde atık yağları topluyoruz, tehlikesiz sanayi atığı toplama merkezi kurduk ve burada sanayi atıklarını topluyoruz. Berberlerdeki atık jiletlerden eczanelerle iş birliği yaparak atık ilaçlara kadar tüm atıkları ayrıştırarak toplamaya gayret ediyoruz. Önümüzde Kurban Bayramı var, kurban atıklarının da düzenli şekilde toplanması adına organizasyonumuzu kuruyoruz.”

“BAŞKA BİR DÜNYA YOK”

“Erka Group ile farklı bir iş birliğimiz mevcut. Bu alan içerisinde bir Çevre Eğitim ve Uygulama Merkezini hayata geçirmek istedik. Arkadaşlarımız çok profesyonel bir şekilde danışman şirketler aracılığıyla bu işi güzel bir noktaya getirdiler. Bu alanda vatandaşlarımızı, öğrencilerimizi, tüm bireyleri getirip gezdirerek farkındalığını arttıracağımız bir eğitim merkezi burada hayat bulacak. Bundan dolayı da çok mutluyum. Takdir edersiniz ki bizler temiz kalmayı vazife olarak bildirmiş bir medeniyetin temsilcileriyiz. Dolayısıyla sorumluluklarının farkında olarak hareket etmek zorunda olan bizler varız. Doğanın, çevrenin bizlere ihtiyacı yok. Ancak bizim çevreye de doğaya da ihtiyacımız var. Unutmayalım ki başka bir dünya da yok.”