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Başkan Soyer: Olumsuzluklara karşı teyakkuzdayız
GÜNDEM 31.08.2022, 14:42
Ege Denizi'nde yaklaşık 20 dakika arayla yaşanan iki farklı büyük deprem sonrasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, olası tüm olumsuzluklara karşı teyakkuzda olduklarını duyurdu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 20 dakika arayla meydana gelen 4,7 ve 5,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından bir paylaşımda bulundu.
İlk tespitlere göre herhangi bir hasarın olmadığını belirten Başkan Soyer, olası tüm olumsuzluklar için teyakkuzda olduklarını söyledi.
https://twitter.com/tuncsoyer/status/1564925901791531009
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