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Başkan Soyer'den darp eden siyasetçilere tepki: Yargıya başvuracağız

GÜNDEM 05.10.2022, 16:29
Başkan Soyer'den darp eden siyasetçilere tepki: Yargıya başvuracağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Özgür Hızal’ın da aralarında olduğu bir grup AK Partili siyasetçinin, Çiğli İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’ndeki güvenlik görevlilerini darp etmesi üzerine yazılı açıklama yaptı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer, güvenlik personelini darp eden siyasetçilere tepki gösterdi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Başkan Soyer, olayı yargıya taşıyacaklarını vurguladı.

Başkan Soyer, açıklamasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin emekçilerinin sahipsiz olmadığını belirterek, "Arkasına iktidar gücünü aldığını varsayarak aklına her eseni yapabileceğini, emekçilere zulmedebileceğini düşünen bu zihniyeti şiddetle kınıyorum” dedi.

Olayı, "zorbalık, hukuk tanımazlık, provokasyon" olarak nitelendiren Başkan Soyer açıklamasında, "İster Ak Parti’den, ister başka bir siyasi partiden dileyen herkes kurum yetkililerine haber vererek, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet ve faaliyet alanlarına ziyarette bulunabilir ve en iyi şekilde ağırlanır. Ancak iş güvenliği ve sağlığı açısından riskler bulunduran özel tesislerin kapısına dayanarak “benim kim olduğumu biliyor musun” tarzında yaklaşım sergilemek, güvenlik personelini darp ederek ve zor kullanarak içeri girmek, istedikleri karşılığı vermeyen güvenlik personelini tahrik etmeye çalışmak, hakaretler yağdırmak Türk Ceza Kanunu kapsamında işlem gerektiren davranışlardır. İzmir Büyükşehir Belediyesi emekçileri sahipsiz değildir.
Arkasına iktidar gücünü aldığını varsayarak aklına her eseni yapabileceğini, emekçilere zulmedebileceğini düşünen bu zihniyeti şiddetle kınıyorum. Yasalara karşı bu davranışlara sessiz kalmayacağımızın, gereğinin yapılması için yargıya başvuracağımızın da bilinmesini istiyorum. Biz her türlü kışkırtma ve tahrike karşı, sağduyulu bir şekilde, 4,5 milyon İzmirliye olan sorumluluk bilincimizle hizmet vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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