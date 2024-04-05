Başkan Sezer personeli ile bayramlaştı

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Ramazan Bayramı öncesi son mesai gününde belediye personeli ile bayramlaştı. KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak mübarek Ramazan Bayramı öncesi son mesai gününde başkan yardımcıları, müdürler ve personelle bayramlaştı. Gölcük Belediyesi Meclis salonunda düzenlenen bayramlaşmada konuşan Başkan Sezer, “Hemşehrilerimize hizmet için özverili bir şekilde, üstün gayret göstererek çalışan, tüm mesai arkadaşlarıma can-ı gönülden teşekkür ederim. Ailelerinizle birlikte, sağlıklı, mutlu bir bayram diliyorum” diyerek personeli ile tek tek bayramlaştı.