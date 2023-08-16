Başkan Sezer: 17 Ağustos'u unutmadık, unutmayacağız

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 17 Ağustos 1999’da meydana gelen Gölcük depreminin yıldönümünde paylaştığı mesajda deprem şehitlerini ve deprem gerçeğini hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, asrın felaketi 17 Ağustos Gölcük Depremi’nin 24.yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada; “İnsan hayatı açısından, 45 saniye çok kısa bir süredir; ama biz Gölcüklüler açısından asla unutulamayacak bir andır. 45 saniye içerisinde birçok sevdiğimizi, dostlarımızı, yakınlarımızı yitirdik. Onun için; deprem gerçeğini hiçbir zaman unutmamalıyız ve gereken dersleri almalıyız. Biz biliyoruz ki; insanları deprem değil, güvensiz yapılar öldürür.

Bu büyük felaketin 24. yılında hayatını kaybeden hemşehrilerimize ve tüm deprem şehitlerimize, Kahramanmaraş merkezli depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. O gece yaralanan ve bugün hala depremin olumsuz hatırasını yaşayan insanlarımıza da sağlıklı uzun ömürler diliyorum” dedi.