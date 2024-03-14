Başkan Serkan Acar, Green Park’ı tanıttı

Son 10 yılda sağlıktan spora, kültürden sanata, sosyal yaşamdan turizme kadar birçok alanda hayata geçirdiği projelerle kente değer katan Aliağa Belediyesi, İZBAN Aliağa durağı girişinde 14 bin metrekare alan üzerine kurulu, rengârenk çiçek örgüsü ve yemyeşil donatısıyla dikkat çeken Green Park projesini de tamamlayarak vatandaşlarının hizmetine sundu. İZMİR (İGFA) - Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla Green Park’ı tanıtan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Green Parkımızda; Türk Bahçemiz, rengarenk çiçeklerimiz, tıbbı ve aromatik bitki bahçemiz, Green Marketimiz, bitki heykellerimiz, çocuk oyun alanlarımız, Aliağasporumuzun ürünlerinin satışta olduğu AğaStore, kuş kulemiz ve ailecek vakit geçirebileceğimiz kafeteryamız bulunuyor. Belediye fidanlığımızda ve toprak üretim tesisimizde ürettiğimiz iç ve dış mekân bitkilerimiz ile üretimini yine belediyemizin yaptığı saksı topraklarının satışı da Green Marketten yapılacak. Aliağalı vatandaşlarımızın ve İZBAN ile İzmir’e giden misafirlerimizin vakit geçirebileceği güzel bir bahçemiz oldu. Aliağamıza hayırlı olsun” dedi.

ALİAĞA’DA ŞEHRİN ORTASINDA 14 DÖNÜMLÜK BOTANİK BAHÇE İZBAN Aliağa durağı girişinde 14 bin metrekare alan üzerine projelendirilen Green Park’ta; Türk Bahçesi, Akdeniz ve Ege Bahçesi, Green Botanik, Green Market, Green Kafe ve Aliağaspor’un ürünlerinin satışa sunulduğu AğaStore bulunuyor. Çınar süs armudu, süs elması, süs kirazı, oya erguvan, kalem selvi başta olmak üzere 20 çeşit ağaç türünün dikildiği Green Park’ta kekik, lavanta, ada çayı, biberiye türlerini içeren tıbbi aromatik bitkiler de yer alıyor. Rengârenk çalı ve çiçek türlerinin de ekildiği Green Park, Aliağalılara keyifle vakit geçirebilecek bir mekân sunuyor.