Başkan Selahattin Gürkan Hıroğlu sakinleriyle buluştu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt merkez konteyner kentte kalan vatandaşları ziyaret etti. Başkan Gürkan vatandaşları ziyareti akabinde Yeşilyurt İlçesi Hıroğlu Mahallesini de ziyaret ederek, bölgedeki mahalle muhtarları, STK temsilcileri ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

MALATYA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde Hıroğlu Mahallesi’nin aslına uygun olarak restore edileceğini belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan “El ele vereceğiz, Malatya’mızı mazisine layık istikbaline hazırlayacağız” dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Hıroğlu Mahallesi Muhtarı Uğur Topal yaptığı konuşmada, “Depremin ilk gününden beri bizlerle ilgilendiler. Teşekkür etmek amacıyla bir araya geldik. Biz kendilerinden razıyız. Rabbim de razı olsun inşallah” dedi.

Birlik ve beraberlik ruhu içerisinde zorlu süreçlerin atlatılacağını ifade eden AK Parti İl Başkanı Namık Gören, “Zor günler yaşıyoruz, zor zamanlardan geçiyoruz. Sadece ülke olarak değil, tüm dünya olarak bir imtihanın içerisindeyiz. 2023 yılında yaşanan afetler nedeniyle oluşan zararların üçte ikisi ülkemizde meydana gelmiş durumda. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde birbirimizin hak ve hukuklarına riayet etmek suretiyle, birlikte hareket etmek suretiyle, ortak aklı devreye sokmak suretiyle, söz ve eylem birliği içerisinde bu zorlu sürecin de üstesinden geleceğiz. Yaşanan sıkıntıları, oluşan hasarları gidermeye azmetmiş yerel yöneticilerimiz var. İnşallah hep beraber el ele, sırt sırta vererek bu zorlu süreçlerin de üstesinden geleceğiz diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TÜRKİYE’NİN EN GÜÇLÜ BELEDİYESİ”

Malatya’da yapılan hizmetler hakkında bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Yaşamış olduğumuz 6 Şubat depremleri yüzyılın, bin yılın felaketi. Yani kıyametin provası. Deprem hasarlarının üstesinden geleceğiz. Bundan kimsenin tereddüttü olmasın. Bizim şu anda bir daire başkanlığına verdiğimiz bütçe, 10 ilin bütçesinden fazla; 5 milyar TL. Bu yıl sadece 5 milyar TL’lik asfalt yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Malatya’da sorunlar dile getiriliyordu. Vagon fabrikası, Yimpaş, kütüphane, meydan, kuzey kuşak yolu, güney kuşak yolu, kayısı ticaret merkezi, fidancılar sitesi, Kernek meydanı, araçlarımız yok gibi onlarca sorun vardı. Şu anda bu sorunların hiçbirinden söz edilemiyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en güçlü belediyesidir. Yüzlerce kilometrelik yollar, alt yapılar, üst yapılar, kanallar, köprüler, lisanslı depolar, kültür merkezleri, fuarcılık merkezi, spor salonları, parklar, bahçeler hepsi yapılır. Biz esasında işin zor kısmını tamamladık. Biz bir plan dâhilinde çalışıyoruz. Çevre yollarını bitirdik. Alper Tunga Bulvarı, Danişmend Gazi Bulvarı, Anayurt Bulvarı, Kuzey Kuşak Yolu, Güney Kuşak Yolu, Güldal Akşit Bulvarı’nı açarak, şehrin trafiğini rahatlattık. Beydağı Tabiat Parkı’nda binaların altı hariç 28 tane sığınak yaptık” ifadelerini kullandı.

Yerinde dönüşüm ile ilgili çalışmalar yapıldığını söyleyen Başkan Gürkan, “Kültür ve Turizm Bakanımızla görüştük. Hıroğlu Mahallesi’nin restorasyonu aslına uygun bir şekilde yapılacak. Yerinde dönüşüm ile ilgili mecliste bir daire başkanlığı kuruyoruz. O başkanlığa bağlı 3 tane şube müdürlüğü olacak. Biri halkla ilişkileri, biri mali politikalar, diğeri ise teknik boyutları yürütecek. İnşallah Türkiye’ye örnek olacak” dedi.

“30 BİN KM’NİN ÜZERİNDE ALT YAPI YAPTIK”

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de rol model olduğunu ifade eden Başkan Gürkan, “Malatya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en güçlü belediyesidir. Deprem sonrası bozulan mevcut alanların alt yapısı dışında, 73 tane resmi konteyner kente ve toplamda 30 bin km’nin üzerinde alt yapı yaptık. Kolay değil. 1 konteyner kentin suyu 60 km, kanalizasyonu 60 km, elektriği 60 km, drenajı 60 km, asfalt veya kilit taşı 60 km. 73 tane konteyner kentle çarptığımız zaman 22 bin km alt yapı ve üst yapı çalışmaları gerçekleştirdik. Merkez ve ilçelerde yürüttüğümüz çalışmaları da kattığımız zaman 30 bin km’nin üzerinde alt ve üst yapı çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz.

Ben muhtarlarımızdan memnunum. Hepsinden Allah razı olsun. El ele vereceğiz, bu şehri, yeniden ayağa kaldıracağız. Bu konuda kimsenin en küçük tereddütü ve kuşkusu olmasın. Bu şehir devlet kurmuş bir şehirdir. Bu şehir Anadolu’yu fetheden şehir sancağıdır. Bu şehri küçük badirelerle tökezletmeye kimsenin gücü yetmez. Allah devletimize zarar vermesin. Milletimizin birliğini, dirliğini korusun. El ele vereceğiz, Malatya’mızı mazisine layık istikbaline hazırlayacağız. 31 Mart seçimlerinde de Allah’ın izniyle güçlü bir şekilde çıkacağız ve bu şehrin önünü açacağız.” şeklinde konuştu.