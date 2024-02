Başkan Seçer, Erdemli halkıyla buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Erdemli ilçesinde bulunan Alata Mahallesi Semt Pazarı’nı ziyaret etti. Esnafa ‘Bereket versin’, vatandaşa da ‘İyi alışverişler’ dileğinde bulunan Seçer, Erdemli halkının halini hatırını sordu, gelen talepleri dinleyerek çalışma arkadaşlarına not aldırdı.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı VahapSeçer’e pazar gezisinde; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Talat Dinçer, CHP Mersin Erdemli Belediye Başkan Adayı Mehmet Mavi ve Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) bürokratları eşlik etti.

Pazarda özellikle çocuklar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Seçer, her biriyle ayrı ayrı sohbet edip fotoğraf çektirdi.

VATANDAŞLARDAN SEÇER’E: “DAHA ÖNCE SİZİ SEÇTİK, YİNE SİZİ SEÇECEĞİZ”

Başkan Seçer’den çok memnun olduklarını belirten Erdemli halkı, Büyükşehir’in hizmetlerinden ötürü teşekkürlerini ilettiler. Gelecek dönemde de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Başkan Seçer’i görmek istediklerini söyleyen Pazar esnafı ve vatandaşlar, “Tüm oylar size başkanım. Biz daha önce sizi seçtik, bir daha sizi seçeceğiz. Seçimlerde tam destek arkanızdayız” dediler. Oğlu üniversitede okuyan bir vatandaş, “Oğlum öğrencilere yönelik tüm desteklerinizden yararlandı. Özellikle öğrenciye ulaşımı 1 TL yapmanız hem bizim hem oğlumuzun cebini rahatlattı” diyerek desteklerinden ötürü Seçer’e teşekkür etti.

ÜRETİCİ KADINLARDAN SEÇER’E YOĞUN İLGİ

Ziyaret sırasında Başkan Seçer’e sevgi seli gösteren üretici kadınlardan biri, “Sizi çok seviyoruz başkanım. İnşallah tekrar seçilirsiniz” derken, diğer bir üretici kadın ise, “Her şeyi çok güzel yaptınız. Elinize kolunuza sağlık. Biz sizden çok memnunuz. İşiniz gücünüz rast gitsin. Emekleriniz ziyan olmasın” diye konuştu. Büyükşehir sayesinde iş imkânı bulduklarını söyleyen bir başka üretici kadın ise, “Kadınlara çok iş verdiniz, destek oldunuz. Biz de sizin destekçiniziz” dedi.

SEÇER: “HER BÖLGEMİZ, HER VATANDAŞIMIZ İÇİN DURMADAN ÇALIŞIYORUZ”

Pandemi, ekonomik kriz, afetler gibi birçok olumsuz olayda Başkan Seçer’in kendilerini bir an olsun yalnız bırakmadığını söyleyen bir vatandaş, “Sizden çok memnunuz” dedi. Çocuklarını merkezde sahile götürdüğünü anlatan bir vatandaş ise, “O kadar beğendik, o kadar hoşumuza gitti ki ayrı teşekkür etmek istedik. Yapılan hizmetleri görünce çok mutlu olduk” diyerek teşekkür etti. Bir başka vatandaş ise, “Sıcak asfaltlar, yaylaya giden belediye otobüsleri için çok teşekkür ediyoruz. Erdemli ister Başkan Seçer yapar” ifadelerine yer verdi.

Vatandaşların memnuniyetini görmekten büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Başkan Seçer ise “Belediye başkanı her şeyle ilgilenmeli. Biz her bölgemiz, her vatandaşımız için durmadan çalışıyoruz” diyerek destekleri için Erdemli halkına teşekkür etti.

Ziyarette SMA Tip-1 hastası Mehmet Ali Gölgeli bebek için kurulan bağış standına da destek olan Seçer, herkesi SMA’lı bebekler için destek olmaya davet etti.

Pazar ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından vatandaşlara pazar çantası ve mutfak önlüğü, çocuklara ise oyuncak hediye edildi.