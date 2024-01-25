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Başkan Savaş: “Hepimiz öldük ama bir kısmımız gömüldü.”

GÜNDEM 25.01.2024, 13:33
Başkan Savaş: “Hepimiz öldük ama bir kısmımız gömüldü.”

Bir YouTube kanalının canlı yayın konuğu olarak 6 Şubat depreminin yıldönümü yaklaşırken Hatay’a ilişkin soruları yanıtlayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, “Aslında hepimiz öldük ama bir kısmımız gömüldü.” dedi.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, bir youtube kanalının canlı yayın konuğu olarak 6 Şubat depreminin yıldönümü yaklaşırken Hatay’a ilişkin soruları yanıtladı.

“ İKİ BİN YILIN EN BÜYÜK DEPREMİN YAŞADIK”

6 Şubat depremi ve daha sonrasında yaşanan depremin çok ciddi bir boyutta olduğunu belirterek süreç hakkında bilgi veren Başkan Savaş, “ Son iki bin yılın en büyük depremini yaşadık. Hatay’ın Antakya ve Defne ilçeleri depremden en çok etkilenen ilçeler. Depremin ilk tetiklendiği yer Kahramanmaraş olabilir ama en fazla Hatay etkilendi. İlk zamanlarda yaralarımızı sarmak için, hayatını kaybeden insanlarımızın defin işlerini yaptık. Halen çadırda ve konteynerlerde yaşayan insanlarımız var. Köylerde daha çok çadır, merkezde genellikle konteynerler var. Ve konteyner bekleyen insanlarımız da var. 130’dan fazla konteynerkent var” dedi.

“GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞTIK, ÇALIŞMAYA DA DEVAM EDİYORUZ”

Depremin ardından ilçelere göçün çok fazla olduğunu söyleyen Savaş, “ Çoğu insanımız akrabalarına veya kendi köylerine yerleşti. Kırsal kesimdeki ihtiyaçlar oldukça arttı. Özellikle Altınözü, Yayladağı ve Reyhanlı’da nüfus iki veya üç kat daha fazla oldu. Biz sadece yıkılan bölgelerle değil kırsaldaki altyapı ve birçok ihtiyaçlar için uğraşıyoruz. Birçok yeni yapılan evlere altyapı yapıyoruz. Yeni yerleşim yerlerine de kanalizasyon hattı götürmek için gayret ediyoruz.  İlk 7 ayımız müthiş bir tempo ile geçti. Altyapımızın çok büyük bir kısmı ciddi zararlar gördü ve bizler gece gündüz demeden çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz” açıklamalarında bulundu.

“ÖNCELİĞİMİZ BARINMA VE OKULLAR

Hatay’da öncelikli sorunun barınma ve eğitim(okullar) olduğunu, iş yerleri ile birlikte bu sorunların bir an önce çözülmesi gerektiğini vurgulayan Savaş, “Özellikle konut ve okullar bu iki faktör çözüldüğü zaman insanlarımızın çok büyük çoğunluğu şehirlerine dönecektir. Şehir dışına yerleşen insanlarımız okullarımızın büyük bir kısmı tamamen açıldığında Hatay’a döneceklerdir” diye konuştu.

Rönesans Rezidans ile ilgili dava sürecini takip ettiklerini de belirten Lütfü Savaş,  kendilerinden Büyükşehir Belediyesi olarak istenilen bilgiler olduğunu ve bunları gönderdiklerini ifade ederek, birçok müteahhidin cezaevinde olduğunu hatırlattı.

Savaş, Rönesans Rezidans’ın ruhsatı ile kendisinin hiçbir ilgisi olmadığını bir kez daha vurgulayarak, ruhsatın dönemin Ekinci belediyesi tarafından verildiğini can kayıplarından büyük üzüntü duyduğunu anlatıı.

Savaş, “ 2013 yılına kadar bina denetimlerini odalar yapıyordu. Onların onayından sonra bize geliyorlardı. Teknik adamları olmayan belediyelere bu yetki verilmemeliydi. Yönetmelik buradaki belediyelerin yeterli imkanı olup olmadığına bakmalıydı’’ dedi.

Başkan Savaş, değiştirilen yönetmelikle hükümetin inşaat ruhsatlarını, teknik personeli yetersiz belde belediyeleri tarafından verilmesine sebep olarak denetimsizliğe sebep olduğunu ifade etti. 

Depremin boyutunun çok fazla olduğunu belirterek hükümetin deprem yönetmeliğinde ciddi değişikliklerin yapılması gerektiğini vurgulayan Başkan Savaş, “ Beklenenin üç katında ivme olduğu çok büyük bir deprem oldu. En çok da Antakya yatay ve dikey şekilde dalgalanmalar ile yakalandı. Her yerde yıkıntılar oldu” sözlerine yer verdi

Savaş konuşmasının devamında yapılan eleştiriler hakkında şöyle konuştu:

 “ Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanıyım ben. Diğer illerdeki depremi de ben yapmadım. Belediyeler verdiği ruhsatı deprem yönetmeliğine göre verdi. Çok büyük dalga ile geldi deprem. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yönetmeliği bu depremin büyüklüğüne uygun değildi. Bunun bölgeye göre değiştirilmesi lazım ki ülkemizde bir daha ölümler olmasın.

Önce yönetmeliğin gözden geçirilmesi lazım. Ben on yıldır büyükşehir belediye başkanıyım. Yaptığımız bir tane bina, bir tane köprü, alt geçit çökmedi. Hesap herkese sorulsun. Bana da sorulsun. Diğer illere de sorulsun. Hatay’da 205 bin bölümü affettik diye imar affı getirerek seçim atmosferinde mitinglerde anons edenler de yargılansın. Bir an önce deprem çerçevesinde yönetmeliği değişmeli.”

“HÜKÜMETİN YAPMASI GEREKEN YETKİ VE SORUMLULUK KONUSUNDA DAHA DOĞRU HAREKET ETMESİ”

Deprem Yönetmeliğinin değişmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Savaş, “ Hükümet, ilgili bakanlık ve yapı denetim herkesin burada değerlendirilmesi lazım. Yeterli teknik personeli olana yetki verilmesi lazım. Denetim organizasyonunun iyi yapılması lazım. Yönetmelik daha sert olmalı. Bu yönetmeliklerle yapılan binalar yine risk altındadır. Denetimlerle birlikte sigorta şirketlerini de katarsanız daha düzgün ve güçlü yapılanma olur. Hükümetin yapması gereken yetki ve sorumluluk konusunda daha doğru hareket etmesi” dedi.

HÜKÜMETİN HATAY’DA TOKİ’YE YAPTRDIĞI HASTANE DAHİL BİNALAR DA YIKILDI

İktidar tarafından TOKİ eliyle yapılan binaların da ağır hasar aldığını veya yıkıldığını söyleyen Savaş, “ Emniyetin yeni binası yıkıldı. Ovada 2013 yılında yapmış oldukları devlet hastanesi ağır hasarlıydı ve insanlar orada hayatlarını kaybettiler. Jandarma ve valilik binası da yıkıldı. Kusur bendeyse ben de dahil yargılanayım. Belediyeler denetim yapmaz. Proje uygunsa uygunluk verir. Yapı denetim firmaları kontrol eder. Hükümetin artık gerçekten de denetim elemanı olmayan kişilere yetki verilmesini ortadan kaldırması lazım” diye konuştu.   

“SEÇİMİ KAZANACAĞIZ’’

Hatay’daki seçim süreci hakkında da değerlendirme yapan Savaş,  “ Tarihi karar verildi ve kazanacak insana verildi. İnsanlarımız çok şükür bana güveniyor ben de Hataylılar’a güveniyorum, bunu biz yıllar boyunca sağladık. En kazançlı sermaye güvendir. Geçen seçimi 110 binden fazla fark atarak kazandık. Dışarıdan şehrimize gelen insanlara rağmen, 13 bin Suriyeli oyuna rağmen seçimi kazandık. Ben her taraftan oy alan bir insanım. Seçimi kazanacağız” dedi.

“HATAY’IN HER NOKTASINDAYIM”

Hatay’da gerçekleştirilen seçim anketleri hakkında da konuşan Savaş, “ Adaylar arasında anketlerde ben birinci çıktım. Kırsal kalkınma projemiz var. Hatay’ın her noktasındayım. Kırsalda iktidarla kafa kafaya gireceğiz. Seçimi rahat bir şekilde kazanacağız. Pandemi, yangın ve depremle birlikte çok büyük travmalar yaşandı. Depremde ilk üç gün kimse yoktu. 166 personelimiz hayatını kaybetti. Ben 56 gün buradaydım ve ihtiyaç sahipleri için karargah kurarak organizasyon yaptık. İlk üç günde 3 bin 800’den fazla insanımızı kurtardık.” diye konuştu.

Hataylıların oldukça güçlü olduklarını ve süreci hep birlikte dayanışma ruhu ile atlatacaklarına inandıklarını söyleyen Savaş, “ Bizim insanlarımız şehrine aşık. Çakıl taşına bile tutunabilen gitmedi ve mücadele etti. Buradaki esnafımızın hayata tutunması ve ticarete başlaması Hatay için büyük kazanç. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sahip çıktığı kentimize sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

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