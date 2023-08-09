Başkan Savaş: Yıkıma rağmen en ucuz suyu veriyoruz

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, yıkıma rağmen Türkiye'nin en ucuz suyunu veren belediyelerden biri olduklarını belirterek, "Belediye gelirimiz düştü, iş yüükümüz arttı. Maksimum seviyede çalışıyoruz" dedi.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Reyhanlı ilçesinde vatandaş ve esnaflarla buluştu.

Reyhanlı'nın Çakıryiğit, Akyayla, Ahmetbeyli, Yenisehir, Yenimahalle, Nergizli, Tayfur Sökmen Mahalleleriyle birlikte Reyhanlı Yeni Sanayi Sitesi'ni de ziyaret eden Savaş vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Deprem dolayısıyla su kaynaklarının büyük zararlar gördüğünü vurgulayan Savaş, “Suriyeli sığınmacılar ve deprem nedeniyle Reyhanlı ilçesinin nüfusu 4,5 kat arttı. Normal olarak içme suyu ihtiyacı da arttı. Reyhanlı’da 10 yeni içme suyu kuyusu açtık. Kimyasal ve biyolojik tahlilleri olumlu sonuçlanınca halkımızın hizmetine sunacağız. Kısa bir süre içerisinde su sorununu kalıcı olarak çözeceğiz. Tüm yıkıma rağmen Türkiye’nin en ucuz suyunu veren belediyelerden biriyiz. ” dedi.

GELİRİMİZ DÜŞTÜ, İŞ YÜKÜMÜZ ARTTI

Depremzede bir kurum olmalarına karşın gece gündüz, hafta sonu demeden tüm belediye ekiplerinin ilk günden beri sahalarda çalıştıklarına dikkat çeken Savaş, “Abone sayılarımız ciddi oranda düştü. Belediye gelirimiz düştü, iş yükümüz arttı. Konteyner kentlerin altyapılarını da biz yapıyoruz ve maksimum seviyede çalışmalarımıza devam ediyoruz.” diye konuştu.

Hatay’ın önemli üretim gelirlerinden birinin de kunduracılık olduğunu belirten Savaş, “Kunduracı esnafımız, Reyhanlı Yeni Sanayi Sitesine taşınıp işlerine devam etmeselerdi müşterilerini tamamen kaybedelerdi. Üreten ve rızık sağlayan esnafımızın her zaman destekçisi olacağım. Sitenin üst yapısının tamamlanması için iş makinelerini görevlendireceğim. Ulaşımınızı kolaylaştırmak için otobüs seferi düzenlenmesi için görevlendirme yaptım. Ayrıca geçici konaklama merkezinde kalan esnaf aileleri için hijyen yardımı ve kadın hastalıkları doktoru da yönlendireceğim” açıklamasında bulundu.

İKTİDAR DEPREMDEN SİYASET DEVŞİRİYOR

Öte yandan Türkiye Acil Müdahale Planı’na göre AFAD, Kızılay gibi kuruluşlar ile beraber 8 bakanlığın Hatay için özel çalışmalar yapması gerektiğini vurgulayan Başkan Savaş, “Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük ve en yıkıcı depremini yaşadık. Hatay en fazla vergi veren illerden biri olmasına karşılık hizmet noktasında geri plânda kalıyor. Biz Hatay’ın kalkınması için devletimizin tüm kurumlarıyla çalışmaya hazırız. Fakat iktidar depremden siyaset devşiriyor. Deprem üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmuyorum. İktidar sığınmacılara yardım yaparken para buluyorsa Hatay için de aynı gayreti sarf etmeli. Deprem sonrası Adıyaman ve Kahramanmaraş için yapılan çalışmaların gölgesinde kalmamalı.” dedi.