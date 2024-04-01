Başkan Savaş: Sandıkta aldığımızı, algılara heba edemeyiz

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, "Rakibimiz kazandığını iddia ediyor ama biz sandıkta aldığımız bu seçimi algılara heba edemeyiz. Öndeyiz ve seçimi kazanıyoruz. Hiç kimse bu konuda bir şüpheye düşmesin" açıklamasını yaptı.HATAY (İGFA) - Hatay'da an itibariyle toplam 3 bin 426 sandığın yüzde 96,38'i açıldı.

Oyların yüzde 44,98'ini CHP'nin adayı ve mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş alırken, yüzde 44,03'ünü Cumhur İttifakı ve AKP'nin adayı Mehmet Öntürk aldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yurttaşlara seslendi.

Savaş, "Değerli hemşehrilerimiz, rakibimiz kazandığını iddia ediyor ama biz sandıkta aldığımız bu seçimi algılara heba edemeyiz. Öndeyiz ve seçimi kazanıyoruz. Hiç kimse bu konuda bir şüpheye düşmesin."

https://twitter.com/DocDrLutfuSavas/status/1774567040247861308