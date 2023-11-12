Başkan Savaş 'Kardeşlik Çarşısı' esnafıyla buluştu

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Antakya Eski Otogarda inşa edilen İstanbul-Hatay Kardeşlik Çarşısını ziyaret etti.HATAY (İGFA) - 6 Şubat sonrası şehrin ticarî hayatını canlandırmak isteyen esnafla bir araya gelen Savaş, depremden dolayı zor günler yaşayan işletme sahiplerinin sorun ve taleplerini dinledi.

213 iş yerinin bulunduğu çarşıda incelemeler yapan Savaş, “Şehrimizin tekrardan kalkınması ve canlanması adına esnafımızın tekrardan ayağa kalkması gerekiyor. Biz, bu konuda elimizden gelen tüm imkanlarımızla esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Hatay’da hayatın ve ticaretin hâlâ devam ettiğini aktaran Savaş, şehrin çeşitli noktalarından çarşıya ulaşımı kolaylaştırmak için Büyükşehir Belediyesi olarak seferler düzenleneceğini dile getirdi.

Kısıtlı imkanlarıyla çarşının fiziki koşullarının güzelleşmesini sağlayan çarşı esnafına Başkan Savaş, teşekkürlerini ileterek bol kazançlar dileğinde bulundu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman yanlarında olmalarından ötürü memnuniyetlerini dile getiren çarşı esnafları, Başkan Savaş’a yardım ve desteklerin dolayı teşekkürlerini iletirken Hatay’da yaşayan tüm vatandaşları da alışveriş yapmaya davet etti.