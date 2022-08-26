Başkan Savaş: Hatay'ın Suriye sınırı terörist çöplüğü!

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, bir televizyon kanalına konuk olarak sığınmacı sorunu ve Hatay’daki Suriyeliler hakkında açıklamalarda bulundu.HATAY (İGFA) - Hatay’da doğan her 4 çocuktan 3’ünün Suriyeli olduğu açıklamalarının hatırlatılması üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, doğum salonlarında isimlerin yazılmadığını, perdelenerek kaydedildiğini söyledi.

Savaş, “Suriyelilerde hem çok eşlilik var hem de bir kadın ortalama 5,3 doğum yapıyor. Resmi sayılara baktığımız zaman bizim insanımız da ortalama 2,01 civarında doğum yapıyor. Yani her iki buçuk Türk kadını 1 tane Suriyeli kadına eş değer doğum yapıyor. Resmi verilere göre 30 binin üstünde doğum var. 10 binin üstünde Suriyeli vatandaşın doğum yaptığı görünüyor. Yani resmi rakamlara göre bile her 3 çocuktan bir tanesi Suriyeli” dedi.

İçişleri Bakanlığının seçimlerde oy kullanacak Suriyeli sayısının 120 bin olduğunu açıklaması üzerine Savaş, “Ben 3 dönemdir bu şehrin belediye başkanıyım. Haftanın 2-3 günü mahalleleri, köyleri geziyorum. Bizim gördüğümüz manzara ile resmi açıklamalar farklı. Hatay’da Mart 2021 verilerine göre 18 bin 100 kişi oy kullanacak. Ticaret odası seçimlerinde bir adayın listesine en az 2 Suriyeli koyacağını ben biliyorum. Yani seçimlere yavaş yavaş giriyorlar” diye konuştu.

“HATAY’IN SURİYE SINIRI DÜNYANIN TERÖRİST ÇÖPLÜĞÜ”

Eğitim alanına da değinen Savaş, karma eğitim sistemiyle çocukların daha ağır ilerlediğini ve eğitim kalitesinin düştüğünü söyledi. Çocuklarının çoğunun okula düzenli gitmediğini dile getiren Savaş, “Birleşmiş Milletler’in 2019 verilerine göre Hatay’ın Suriye sınırı dünyanın terörist çöplüğü. Bu çocuklar okula gidip eğitim almazsa sokağa düşer, bugün peçete satar, yarın uyuşturucu satar, sonra da bu terörist gruplarına katılırlar. Bu neslin psikolojisini iyileştirmek zorundayız. Herkesin elini taşın altına koyması lazım” diyerek çözüm çağrısı yaptı.