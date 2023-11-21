Başkan Savaş: Hatay'ın ayağa kalkması için en çok koşturan kadınlarımız

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin yer tahsisi ve altyapı desteği sağladığı program, EXPO Antakya Kisecik Fuar Alanı Hortikültür Binası’nda düzenlendi.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş; HBB, UN Women, İsveç Sverigo, KAGİDER, Hepsiburada ortaklığında, kadın girişimcilere yönelik düzenlenen Toplumsal Cinsiyete Duyarlı ve Ekonomik İyileşme adlı eğitim programının açılış törenine katıldı.

"Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Ekonomik İyileşme: Kadın İşletmeleriyle Ekonomiyi Büyütüyoruz!" programına Hatay ve çevresinden depremzede kadın girişimciler ve şirketleşmiş işletmelere/ticari faaliyetlere sahip kadın kooperatifler katıldı.

SAVAŞ: HATAY’IN AYAĞA KALKMASI İÇİN EN ÇOK KOŞTURAN KADINLARIMIZ OLDU

Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Savaş, “Deprem sonrası en büyük sıkıntıyı kadınlar çekti. Hatay’ın ayağa kalkması için en çok koşturan ise yine kadınlarımız oldu. Hatay’da depremle birlikte kadınlarımız, tekrardan ayağa kalkmak ve ailesine destek olmak için çok gayret ettiler. HBB ve KAGİDER başta olmak üzere birçok kadın ve diğer sivil toplum örgütlerimiz, şehrimizde kadın üretimine katkı sağladı.” açıklamalarında bulundu.

Deprem öncesi Kırsal Kalkınma Planı çerçevesinde kadın üreticilere, kadın derneklerine ve kooperatiflere katkılar sağladıklarını belirten Savaş, 6 Şubat öncesinde; başlangıçta 1 tonluk günlük bitki kurutma alanını, 21 tona çıkartarak 1100 civarında ürün üreterek kooperatiflerle birlikte ihracata başladıklarını dile getirdi.

Depremle birlikte kurutma alanlarının yıkıldığını ve yeni bir yerin inşasına ise hemen başladıklarını aktaran Savaş, “Kırsalda insanlarımız malını ve hayvanını satmasın, arazisinde güzel yaşayabilsin diye şu ana kadar 45.000 aileye ulaşmış durumdayız ve bunların en az yarısını kadınlar oluşturuyor. Kadınlar sadece evinde veya kooperatifinde üretmiyor. Aynı zamanda çiftçilik yaparken de öğretiyor.” dedi.

Kadın üreticilere destek vermeye gayret edeceklerini vurgulayan Savaş, çalışmalarıyla Hatay’a ve diğer 10 depremzede ile desteklerini sürdüren tüm sivil toplum örgütlerine, kurum ve kuruluşlara ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

VARBANOVA: KADININ EMEĞİ, GELECEĞİN TEMELİ

Açılış konuşmalarının devamında UN Women Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova, “Depremden etkilenen bölgede sürdürülebilir iyileşme, girişimciler de dahil olmak üzere ancak kadınların ekonomiye tam ve eşit katılımıyla gerçekleşebilir. Bugünkü etkinliğimizin amacı, depremden etkilenen kadın girişimcileri ve kooperatifleri, işlerini yeniden başlatmak ve e-ticaretin gücüyle beslemek için hemen kullanabilecekleri destek mekanizmaları hakkında pratik bilgi ve becerilerle donatmaktır. Çünkü kadının emeği, geleceğin temeli!” şeklinde konuştu.

Konuşmasında, toparlanma ve yerel ekonomiyi ayağa kaldırma sürecinde kadınlara önemli sorumluluklar düştüğünü belirten KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu ise “Kadınların dinamizmini ve potansiyelini sürece katmadan başarı da sağlanamaz. Bölgede kadın girişimciliği ve istihdamı toparlanırsa ekonomi de toparlanır. Bu bakımdan, bizi bir araya getiren bu etkinliğin Hatay’ın ve bölgenin yeniden toparlanmasında güçlü bir rol oynayacağına inanıyorum. Bugün kurulacak bağlantıların ve varılacak anlaşmaların bölge ekonomisinin canlanmasına güçlü bir katkı yapacağına inanıyorum.” ifadelerine yer verdi.