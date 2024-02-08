Başkan Savaş: Hatay'ı tehditlere teslim etmeyeceğiz

Hatay’ın üzerinden çeşitli oyunlar oynanmak istendiğini ve her zaman Hatay halkının bu tarz oyunlar karşısında dik duracağını söyleyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay’da oynanmak istenen oyunları net bir şekilde bildiklerini belirterek, Hatay'ı tehditlere teslim etmeyeceklerini söyledi.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, basın toplantısı düzenledi.

Hatay’ın üzerinden çeşitli oyunlar oynanmak istendiğini ve her zaman Hatay halkının bu tarz oyunlar karşısında dik duracağını söyleyen Başkan Savaş, “Hatay’da oynanmak istenen oyunları net bir şekilde biliyoruz. İktidar tarafından Hatay’ı Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilmesinin istenmediğini biliyoruz. Hatay’da sığınmacı işgaline karşı asla sessiz kalmayacağımı herkese beyan etmek istiyorum. Hatay’da imar rantına izin vermeyeceğim. Hatay asla tehditlere teslim etmeyeceğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Korkmayacağım, sinmeyeceğim ve yılmayacağım. Hatay bizim canımız. Türkiye de bedenimiz. Bu can bu bedenden çıkarsa nice olur halimiz” diye konuştu.

Anma töreninde yaşanan provokasyon ile ilgili de düşüncelerini paylaşan Başkan Savaş, olaya bütüncül bakılması gerektiğini kaydederek, "Olayı tek bir kişinin üzerinde demek doğru olmaz. Ben 6 Şubat’tan dört beş gün önce uyarıldım. Provokasyonların olacağını ve belli grupların olduğunu söylediler. Ben hemşehrilerimizin içinde her gün geziyorum. Gerçekten de Hatay’da deprem sonrası insanların beklentisine zaman zaman cevap veremediğimiz veya eksiğimiz de olabilir. Biz hemşehrilerimizin sitemlerini emir sayarız. O sitemler ne ise o sitemlerin karşısında sıkıntıları da tamir ederiz. Biz hemşehrilerimiz ile 15 yıldır birlikte çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin bu konudaki iyi niyetine Hatay’a sahip çıkma arzularından dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

Başkan Savaş basın toplantısının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında da “6 Şubat yıldönümü anma törenlerinde yaşadıklarımız sadece provakasyon mu? Elbette değil.” ifadelerini kullandı.

“GÖKHAN ZAN İLE ARAMDA HİÇBİR KIRGINLIK YOK”

Bu arada eski futbolcu Gökhan Zan ile hiçbir sorunu olmadığını da söyleyen Başkan Savaş, “Ben futbolcu bıraktığında ona kucak açtım. Geçen seneye kadar Hatayspor’daydı. Benden helallik isteyerek Avrupa’da eğitim alacağını söyleyerek vedalaştı. Aramızda hiçbir kırgınlık yok. Volkan Hoca’nın Hatayspor’a gelmesinden sonra böyle oldu. Bu bir tercih meselesi. Biz daha nitelikli, daha kapasiteli, ayağı yere basan ve Hatay’ı taşıyabilecek teknik direktöre sahip olmak istedik” diye konuştu.