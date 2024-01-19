Başkan Savaş: Hatay'ı Suriyelilere bırakmamak için aday oldum

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Akdeniz Muhtarlar Federasyonu ve Hatay Muhtarlar Derneği Başkanı Mahmut Gülcü ve Hatay Muhtarlar Derneği'nin 15 ilçe başkanı ile bir araya geldi.HATAY (İGFA) - Özellikle son dört yılın tüm Hataylılar için çok zor geçtiğini kaydeden Başkan Savaş, vatandaşların taleplerini iletmede ilk istasyon olan muhtarların da özellikle deprem sonrası çok zor dönemlerden geçtiğinin altını çizdi.

Depremle birlikte çok daha zorlaşan koşulların insanları birbirine daha çok yaklaştırdığını ve yardımlaşma duygusuyla Hatay'a hizmet etme aşkını arttırdığını dile getiren Savaş, “Bugün memleketin problemlerini konuşuyoruz. İnşallah son yıllarda yaşadığımız pandemi, orman yangınları ve son iki bin yıl içerisinde görülen en büyük deprem felaketinin problemlerini en kısa zamanda çözerek, Hatay’ı tekrar insanlarımızın mutlu, huzurlu, gelecekle ilgili umutlu olduğu eski günlerine taşıyacağız. Bu sıkıntılı günler bitmedi. Sıkıntılı günleri aşmak için dayanışma ruhuyla birbirimize sarılarak şehrin sıkıntılarını gidermemiz lazım. Bu zor günlerde Hatay'da olmak, hizmet vermek, tüm zorluklara rağmen Hatay'a sahip çıkmak gerçekten de hepimizin görevi. İnşallah zorlukları birlikte aşacağız. Birliğimiz, bütünlüğümüz daim olsun.” dedi.

Savaş, “ Duvarına ‘tekrar döneceğiz Hatay’ yazıp memleketini terk etmek zorunda kalan insanlarımız için aday oldum ben. Hatay’ı Suriyelilere terk etmemek için aday oldum. Hatay’ı yeniden eski günlerine kavuşturana kadar tüm ekibimle birlikte, yorulmadan çalışmaya devam edeceğim” diye konuştu.

Akdeniz Muhtarlar Federasyonu ve Hatay Muhtarlar Derneği Başkanı Mahmut Gülcü de 15 yıllık başkanlığı döneminde Başkan Savaş’la birlikte çalışmaktan son derece onurlu ve gururlu olduklarını söyledi. Savaş, ilçe başkanlarının bulundukları bölgelerdeki ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek hep birlikte değerlendirdiklerini de sözlerine ekledi.