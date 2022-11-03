Başkan Savaş: "Hatay'da tüm uğraşımız çiftçimiz toprağını bırakmasın diye"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay’daki tarım sektörünün sorunları ve Kırsal Kalkınma Projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.HATAY (İGFA) - Çiftçilerin arazilerini bırakıp şehre göç etmelerinin sebeplerini ve Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin tarımı kalkındırma konusundaki örnek çalışmalarını anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfu Savaş, Kırsal Kalkınma Projesi yaptıklarını ve bu bölgede tarım yapabilecek ne kadar çiftçi varsa hepsine iki yıl üst üste fide verdiklerini söyledi.

Başkan Savaş konuşmasında, tarımda özellikle Suriye meselesinden dolayı çok sıkıntı çektiklerini ifade etti.

"Bu insanlarımızın kendi topraklarından para kazanmalarına yardımcı olduk. Böylece şehre göç azaldı ve insanlar kendine yetmeye başladı" diyen Başkan Savaş, "Eskiden 10 dönüm arazisi olan insanlar kendini yeterli hissederdi. Rahat rahat çocuğunu okuturdu ama şu anda 100-200 dönüm arazisi olan insanlar bile ekmekte zorlanıyor. Çünkü girdi masrafı çoğaldı. Mazot, gübre, elektrik, işçilik, ilaç, tohum tüm girdilerin fiyatı çok arttı. Böyle olunca insanlar bu masrafları sattığı ürünle karşılayamaz hale geldiler. Çoğu zaman şunu düşünmeye başladılar: 'Bu sene ekmezsek ne kadar kar ederiz, ne kadar masraftan kurtuluruz.' Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İzmir 1 İktisat Kongresinde, ‘Ziraat milli ekonominin temelidir’ demiştir ve biz bu anlayıştan çok uzaklaşıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.