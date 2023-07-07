Başkan Savaş: Hatay'da sıkıntıları el birliğiyle aşacağız

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Altınözü ilçesinde mahalle muhtarları ve sakinleri ile bir araya geldi.HATAY (İGFA) - Hatay'da Dokuzdal, Yanıkpınar, Tokaçlı, Seferli, Babatorun ve Çetenli mahallerinde ziyaret gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, deprem felaketinin ardından şehrin çok derin yaralar aldığını ve Hataylıların el birliği ile bu sıkıntıları aşacağına inandığını söyledi.

Depremin ardından şehirden ayrılmadığına vurgu yapan Başkan Savaş, “Depremden kaynaklı medeniyetler şehri Hatay’ımızda maalesef çok kayıplarımız oldu ve halen tedavisi süren vatandaşlarımız var. Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de depremde birçok personelimizi kaybettik ve hastanede tedavisi devam eden personelimiz de var. Fakat depremin ilk gününden itibaren elimizden geldiğince personelimizle beraber çalışmalarımıza devam ettik. İnanıyorum ki Hatay halkı bu zor zamanları her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde aşacak. Birbirimize destek olarak şehrimizi yeniden kuracağız” dedi.

Deprem sonrası gerçekleştirilen çalışmaları ve hazır olan projeleri de mahalle sakinleri ile paylaşan Savaş, vatandaşların istek ve önerilerini tek tek dinledi.

Hatay’daki imar ile alakalı bakanlıklarla görüşmeler gerçekleştirdiklerini de belirten Savaş, “ Hatay’ımız için birçok kurum, kuruluş ve akademisyenler görüşmelerimiz devam ediyor. Bakanlıklarla ve ilgili kurumlarla ilçelerde kuracağımız bürolarla yapılacak konutların sağlam, sağlıklı bölgelerde yapılmasıiçin zemin ve bölge durumuna göre izinler verilecek” diye konuştu.