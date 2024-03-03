Başkan Savaş: Hatay'da milli kimlik taşıyan birinin kazanması istenmiyor

Yaklaşan seçim zamanı çalışmalarını hızlandıran Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Payas’da yoğun ilgi ve coşkuyla karşılandı.HATAY (İGFA) -Hatay'da çeşitli mahalleri ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, sivil toplum kuruluşları, esnaflar, iş insanları, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldiği toplantılarda Büyükşehir'inyatırım ve hizmetlerine değinerek yeni dönemde hayata geçirecekleri projelerden bahsetti.

31 Mart Yerel Seçimleri’ne yönelik sandık güvenliği uyarısında bulunan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Haklı olmak yetmiyor, mücadele etmek de gerek. Çizelgelere son oyumuz işlenene kadar takip etmeliyiz. Tutanakları mutlaka temin edip saklamalıyız. Halk olarak sahte seçmenlere karşı uyanık olmalıyız. Sandıklara sahip çıkmalıyız.” diyerek vatandaşları bu konuda bilinçli olmaya ve hassas davranmaya davet etti.

Hatay'ı birleştiren ve Hatay'da huzur ortamını sağlayan biri olduğunun altını çizen Başkan Savaş, “İktidar onlarca vaatte bulundu. Çoğunu gerçekleştiremeyince halkımız da artık bu vaatlere kanmıyor. Umutlandırarak oy alamayacağını anlayan iktidar şimdi de korkutarak oy alma derdine düştü. Korkuyla bizi sandıkta teslim almaya çalışıyorlar. 31 Mart'ta halkımız gerekli cevabı verecektir.” açıklamalarında bulundu.

Belediye Başkanlığı dönemlerinde ilçeye yapılan alt ve üstyapı çalışmalarında önemli yol kat ettiklerini ileten Savaş, 14 ilçe gibi Payas'a da eşit ve adil bir şeklide hizmet ettiklerini söyledi.

Savaş, konuşmalarında sık sık Hatay'ın jeopolitik ve jeostratejik önemine vurgu yaparak, Hatay’da istihbarat birimleri ve elemanlarının yoğun çalışmalar yürüttüğüne, Hatay'da millî kimlik taşıyan birinin kazanmasının da istenilmediğine dikkati çekti.