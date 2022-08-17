Başkan Savaş: "Hatay'da HATSU zarara uğratılıyor"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Yayladağı’nda mahalle muhtarları, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, su fiyatlarının iktidar temsilcilerinin tutumundan dolayı eski fiyat tarifesinde verildiğini ve HATSU’nun zarara uğratıldığını öne sürdü.

Artan maliyetlerden ve Suriye’dki savaştan kaynaklı da yaşanan sıkıntılara değinen Savaş, “Savaş öncesi günde 250 TIR’la 14 ülkeye ihracat yapıyorduk. Şimdi 25 günde bir gemi gönderebiliyoruz. Biz gücümüz yettiğince hizmet yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. İktidar 21 yılda ne yapmış, biz 8 yılda ne yapmışız ona bakın. Eksikleri hep biz yapıyoruz. İktidardan da para almıyor, Avrupa Birliği’nden fon alarak hizmet yapıyoruz” açıklamalarında bulundu.

“İKTİDAR TEMSİLCİLERİ MECLİSTE SİZLERE SU VERMEYELİM DİYE UĞRAŞIYORLAR”

Su fiyatlarının iktidar temsilcilerinin tutumundan dolayı eski fiyat tarifesinde verildiğini ve HATSU’nun zarara uğratıldığını söyleyen Lütfü Savaş, “Su için aldığımız tüketim bedelleri HATSU’nun elektrik faturasına bile yetmiyor. İktidar temsilcileri mecliste sizlere su vermeyelim diye uğraşıyorlar. Para ödeyemeyelim ve suyu aktaramayabilelim diye sizinle karşı karşıya gelmemizi istiyorlar. Şu anda size verdiğimiz suyun fiyatı 2017 yılının Ocak ayındakifiyatıdır. O yıldan itibaren elektriğe de oldukça zam yapıldı. Sizlerden topladığımız paralarla ancak elektrik faturasını ödeyebiliyoruz. Lütfen sizler de elinizi vicdanınıza koyun" diye konuştu.