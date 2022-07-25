Başkan Savaş: "Ankara'da kapılar yüzümüze kapansa da EXPO Hatay'da 1,2 milyonu aştık"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, katıldığı bir televizyon programında EXPO'da 1 milyon 200 bin ziyaretçiyi aştığını söyledi. Başkan Savaş, hükümet desteği konusunaki soruya ise "Her şeyi belediye bütçesi ile yaptık. Ankara'da kapılar tek tek yüzüme kapandı" dedi.HATAY (İGFA)- Hatay gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Antakya EXPO alanında yapılan televizyon programında EXPO 2021 Hatay’ın 1 milyon 200 bin ziyaretçiyi aştığını müjdeledi.

EXPO'nun dünyadaki 3 büyük organizasyondan biri olduğunu anımsatan Savaş, "Yaklaşık 3 yıl bu organizasyona hazırlandık. EXPO 2021 Hatay’ı kentte ticaret, turizm ve tarıma katkı sağlamak amacıyla yapılmış bir merkez olması için tasarladık. Şu an beklentilerimizin üzerinde bir ziyaretçi sayısına ulaştık. Ziyaretçi sayımız 1 milyon 200 bini geçti” dedi.

ALANLAR 7’DEN 70’E HERKESE HİTAP EDİYOR

EXPO’yu ziyaret edenleri nelerin beklediğini de paylaşan Başkan Lütfü Savaş, “Tarım, ticaret, gastronomi, fuarlar için buraya gelmelisiniz. Medeniyetler bahçemiz var, fuar alanımız ve amfitiyatromuz var 11 büyükşehirimizin kendi değerlerini yansıttığı bahçeler var. Tüm bu eserler kalıcı ziyaretçilerimiz bu eserleri ziyaret ederek Hatay mutfağını da tanıyabiliyor. Çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayan alanlarımız var. 5 yy.dan günümüze gelen ve dünyada 5 tane örneği olan bir şapele rastladık. Şapeli bu alanda sergiliyoruz. 40 ton ağırlığında,16 milyon küp taşla bin 600 metrekarelik bir mozaik yaptık. Hatay’ın tarihi ve kültürel geçmişini yansıtıyor” ifadelerini kullandı.

Program sunucusunun yönelttiği, Hatay Büyükşehir Belediyesinin EXPO 2021 Hatay’ı inşa ederken hükümetten herhangi bir destek alıp almadığı sorusuna Başkan Savaş söyle yanıt verdi:

"KENDİ BÜTÇEMİZLKE YAPTIK... ANKARA'DA KAPILAR YÜZÜMÜZE KAPANDI!"

“Hatay 16 yıl bağımsızlık mücadelesi vermiş ve sonra tek başına devlet olmuş ve ardından ana vatana katılmış bir şehir. Sanırım bu yüzden bizim kendi başımızın çaresine bakacağımızı düşündüler. Ve bu organizasyonu yaparken yalnız bırakıldık. Bu alanlarda gördüğünüz eserlerin hepsi halkın vergileriyle bize ödenen ödenek ile yapıldı. Her şeyi belediye bütçesi ile yaptık. Ankara’da kapılar tek tek yüzümüze kapandı".

Başkan Savaş, devlet büyüklerini EXPO’ya davet etmelerine rağmen henüz herhangi bir makamın alanları ziyaret etmediğini belirterek, ”Tüm protokol üyelerini davet ettik. Devletin başındaki makamlar bizim için kutsaldır. Her Türk bu makamları yanında görmek ister. Biz heyecanla bekledik ve hala da bekliyoruz.