Başkan Şahin, Viyana'da Gaziantep'i anlattı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Viyana’da düzenlenen Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yeşil Şehirler Yıllık Konferansı’nda ana konuşmacı olarak katıldı.GAZİANTEP (İGFA) - EBRD tarafından Yeşil Şehir ilan edilen Gaziantep’i temsil eden Başkan Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi’nin yeşil sanayi, yeşil enerji, atıkların ayrışması gibi çevreci konularda yaptığı çalışmaları, diğer yeşil şehir temsilcilerine anlattı. Yıllık konferans kapsamında düzenlenen paneller ve söyleşilere katıldı.

Başkan Şahin, yıllık konferansta yaptığı konuşmada, İmar, Ulaşım ve İklim Master Planları’nı beraber yürüttüklerini belirterek, Gaziantep’te yapılan sanayi atıklarının çevreye zarar vermemesi, yeşil ulaşım, doğalgazlı otobüse geçiş, bisiklet yolları, bisiklet kullanımının toplu taşıma sistemine entegrasyonu, güneş enerji santralleri, hidrojenli otobüsler için altyapı çalışmaları ve projeleri konularını anlattı.

VİYANA’DA BULUNAN HİDROJENLİ OTOBÜS TESİSTE İNCELEMELERDE BULUNDU

Viyana’da hayata geçirilen çevreci yatırımlar ve iyi örnekleri inceleyen Başkan Fatma Şahin, şehirde hizmet veren hidrojenli otobüs tesisine de ziyarette bulundu.

Burada altyapı, işleyiş ve çalışma prensipleri hakkında teknik ekibiyle beraber bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında atıktan sanata sanat yönüyle ön plana çıkan Spittelau Atık Yakma Tesisi ve Bölge Isıtma Pompası alanında incelemelerde bulunan Fatma Şahin, tesisin kapasitesi, çevreci çalışma prensipleri ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Daha sonrasında Viyana Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ni ziyaret eden Şahin, burada yetkililerden çevreci proje ve uygulamalar hakkında bilgi aldı.