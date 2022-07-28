Başkan Şahin: "Kapadokya'ya geleni Gaziantep'e çekmek istiyoruz"

Gazi şehirde de faaliyet yürüten Antalya merkezli SunExpress’in ev sahipliğinde kent ve bölgede yapılacak yeni stratejik yatırımlar hakkında yapılan toplantıya Başkan Fatma Şahin’in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, oda başkanları, SunExpress Genel Müdürü Max Kownatzki, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan ve şirket yetkilileri katıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, SunExpress'in yaptığı stratejik yatırımlar konulu toplantıya katılarak, gazi şehrin turizmine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Başkan Şahin, turizm konusuna bir bütüncül bakış açısıyla “Dünya nereye gidiyor?”, “Biz ne yapmalıyız?” ve “Bundan sonra neler yapacağız?” soruları üzerinden bilimsel çalışmalar yapıldığını ve buna göre yol alındığını söyledi.

Dünyanın bu süreçte ekonomik kalkınmayla beraber insani ve çevresel kalkınmaya bir bütün olarak bakması gerektiğini aktararak, “Türkiye ise bütün zorluklar ve yaşadığı sıkıntılara rağmen büyüyor. Türkiye’nin önü çok açık. Bu topraklarda ülkenin gelecek vizyonu ve kalkınma modelini hayata geçirmek gerekiyor. Gaziantep’te 2002 yılında başladığımızda şehir vizyonu çalışmamızda ‘taşımacılık’ ilk maddeydi. Turizm, tarım, ticaret diğer konularımızdı. Bu konularda taşımacılığı iyi yönetemezsek bu hedeflere ulaşamayız. Biz bir taraftan sanayi altyapımızı güçlendiriyoruz. İlçe bazlı kalkınmayla ilgili çalışma yürütüyoruz. Şehrin rekabet etme gücüyle ilgili hizmet sektöründe tesisleştik ama dünya başka şeyler görmek istiyor. Kapadokya’ya gelen Asyalı turisti biz buraya getirmek için çalışıyoruz" dedi.

ORTADOĞU PAZARINDAKİ BÜYÜK FIRSATLARDAN YARARLANABİLİRİZ

Doğru uçuş modellerinin iyi organizesiyle gelen uçakların boş olmasının mümkün olmayacağına dikkati çeken Şahin, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak en önemli gücümüz koordinasyonumuz. ‘Sen, ben yok biz varız’ diyerek çok hızlı koordine oluyoruz. Hizmet sektöründe lojistiği, en uygun ve kaliteli uçuşu sağlayamazsak turist gelmeyebilir. Gaziantep’in istediği Bodrum ve Dalaman iç hattı olmazsa olmazımız çünkü aktarmalı uçuşlarda yolcular yolda yoruluyor. Sizlerle birlikte yabancı hedef kitleyi buraya getirecek lojistik desteği oluşturacağız. Antalya’da çok sayıda yaşayan İngiliz ve Alman var. Onlar için bu bölge çok önemli. Bundan dolayı altyapıyı oluşturacak çalışma sizlere de bizlere de kazandıracak. Çünkü gelenler çok mutlu ayrılıyor. Bu eksik hatları tamamladığımızda başta mevcut hatlar olmak üzere yurtdışı seferlerin tanıtımı çok önemli. Ortadoğu pazarında hem sanayi de hem de sağlık sektöründe Ortadoğu pazarındaki büyük fırsatlardan yararlanabiliriz. Burada sağlık sektöründe büyük bir potansiyel var” diye konuştu.

Gaziantep’in potansiyeli hakkında yapılan açıklamadan memnun olduklarını belirten Gaziantep Valisi Davut Gül, "Yolculukların aktarmalı değil şehre direkt yapılmasını bekliyorlar, istiyorlar. Böyle olduğunda potansiyel hem havayolu için hem şehir için bir sinerjiye dönüşecek" dedi.

Anadolu'nun en güçlü ekonomisi, kültürel ve gastronomik mirasına sahip şehirleri arasında yer alan Gaziantep'in sanayi alanındaki büyümesi ve yüksek turizm potansiyeli ile bizim için çok önemli bir şehir olduğunu ifade eden SunExpress CEO'su Max Kownatzki ise, "SunExpress olarak, direkt uçuşlarımızla Gaziantep ile Avrupa’nın büyük şehirleri arasında köprü kurmaya devam ediyoruz. Şu anda Gaziantep'ten Antalya, İzmir, Basel, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Londra, Stuttgart, Hannover ve Zürih gibi şehirlere haftada 33 direkt uçuşumuz bulunuyor. Gaziantep'e hizmetlerimizi artan uçuş sıklığı ve yeni destinasyonlarla sürdürmeyi planlıyoruz. Türkiye'nin turizm elçisi olarak hareket eden bir hava yolu olarak Gaziantep'in ve bölgenin turizm ve ekonomisine destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.