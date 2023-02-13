Başkan Şahin: Gaziantep'teki evlerin yüzde 70'i tarandı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaşanan deprem afeti sonrası ilk hafta yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmede bulundu.GAZİANTEP (İGFA) - Öncelikli olarak ulaşım ve zarar gören su hatlarının tamiri için büyük bir özveri ile çalışma yürütüldüğünü aktaran Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, depremin yaralarının sarılması ve zarar gören yaşam şartlarının iyileştirilmesi için Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını ilk günden itibaren aralıksız sürdürdüğünü kaydetti.

ŞAHİN: 24 SAATTE SU VERMEYE BAŞLADIK 48 SAATTE HASAR GÖRN YOLLARI DÜZELTTİK

Masal Parkı’nda kurulan çadır yaşam alanında Başkan Fatma Şahin, yaptığı açıklamada depremin şehre büyük bir zarar verdiğini aktararak şunları söyledi:

“Bütün teknik ekibimizle 48 saat yolları açmaya çalıştık. Bütün kayalar yolları kapatmış, yollar ayrılmıştı. Erişilebilirliği, ulaşılabilirliği sağlamamız gerekiyordu. İkincisi suyu akıtmamız gerekiyordu. Su pompajlarının olduğu yerler bizim ana pompaların olduğu yerde birinci derece deprem alanında kalmıştı. Hele de Pazarcık tarafı ana merkez suyumuzu aldığımız yer. Bütün teknik arkadaşlar hızlı bir şekilde oraya gitti ve 24 saat içinde şehrin su akışını sağladı. Şimdi bütün ilçelerimiz ve beldelerimiz başta olmak üzere şehre su akışı temin edildi.”

ŞEHİRDE BULUNAN EVLERİN YÜZDE 70’İ TARANDI

Açıklamasının devamında Başkan Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devlet bakanlarının gelerek ihtiyaçları dinleyerek giderilmesi için büyük bir irade gösterildiğini belirtti.

“Bu büyük felakette herkesin birlikte birilerine yardımcı olması gerekiyordu. ‘Birlikte rahmet var’ dönemi. Öncelikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un ekibinin hepsinin burada olması elimizi çok kuvvetlendiriyor. Şu anda şehrin yüzde 70’nde taramalar yapılıyor. Bu taramalara göre hasarsız evler var, az hasarlı evler var, orta hasarlı evler var, çok hasarlı evler var. Şimdi çok hasarlı evleri konteynırlara alacak düzenleme yapılıyor. Orta hasarlı evleri güçlendirmemiz gerekiyor. Herkesin evine bir an önce yerleşmesi lazım. Biz bir taraftan onların psikososyal desteğini veriyoruz. Özellikle çocuklarımızın büyük depremde psikososyal desteğe ihtiyacı var. Gençlerimizin yaşlılarımızın her yaş grubu için şu anda üniversitedeki hocalarımızla ve arkadaşlarımızla çocuklarımız için bir ortam hazırlıyoruz.”

DOĞALGAZLARIN DAİRELERE GÜVENLE VERİLMESİ İÇİN 900 KİŞİ DENETLEME YAPIYOR

Bu arada doğalgaz hakkında da bilgi veren Şahin, “Doğalgaz şehre geldi ama önce hastanelere verildi. Şu anda şehirde her dairede doğal gaz denemesi yapılıyor. Şu anda 900 kişi bu denemeyi yapıyor. Tramvaylar çalışmaya başladı. Arkasından otobüslerimizi hızlı bir şekilde çalıştırmaya başlayacağız” dedi.