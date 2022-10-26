Başkan Şahin 'Gaziantep Modeli'ni anlattı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından hayata geçirilen Gaziantep Projelerini Hayata Geçiriyor projesi kapsamında 3‘üncüsü düzenlenen “Gaziantep’te Kamu- Özel Sektör Diyaloğu” çalıştayında konuştu.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası konferans salonunda yapılan çalıştayın açılışında, kamu özel sektör ortaklığında yürütülen Gaziantep Modeli’nin başarılarından ve kentteki yansımalarından bahsetti.

Gaziantep’in hayırseverlik ve yetişmiş insan gücüyle farkını ortaya koyduğunu ifade eden Şahin, “Gaziantep Modeli’nde en önemli şey, sanayi altyapısını oluşturmuş, bunu yeni nesillere taşıyan ailelerimizin olması. Gaziantep’in sanayicileri kendi çocuklarını daha iyi yetiştirip yoluna devam ediyor. Yeni dünya düzeninde artık, ekonomik gücün zenginlik olarak görüldüğü dünya eskidi. Yeni düzende artık beşeri sermaye ve kültürel miras ön plana çıkıyor. Ekonomiyi ekolojiye ne ölçüde dönüştürebiliyorsun, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli modellerinden biri. Bu zor dönemde Gaziantep Modeli’nin Türkiye ve dünya modeli olması için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu söylediğimiz şeyleri hayata geçirerek yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Şahin, dünyada son dönemlerde yaşanan büyük sıkıntılara değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sorunları çözmek için o sorunları çok iyi anlamak gerekiyor. Sürdürülebilir kalkınma için ekonomik kalkınmayla birlikte insani ve çevresel kalkınmayı sağlamanız gerekiyor. Ortak evimiz olan gezegenimizi koruyamadığımız sürece gezegenimizin çiçeğini, böceğini, ağacını koruyamadığımızda, bu işi nasıl yürütemediğimizi pandemi gösterdi. Artık dünya su savaşlarının eşiğinde. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize bıraktığı en büyük miras olan bilim ve bunu akılı yöneticiler olarak kullanırsak hızlı bir şekilde başarıyı yakalayabiliriz.”

Yeni nesil belediyeciliğin artık ön planda olduğuna değinen Şahin, yeni dönemde yeni nesil bir belediyecilik anlayışının ön plana çıktığını, artık altyapı belediyeciliğinin bittiğini vurguladı.

Şahin, bugüne kadar hep başkalarının başarı hikayelerini dinlediklerini ifade ederek, “Artık Türkiye yüzyılında bizim modelimizi daha çok hayata geçireceğiz. Yeni nesil belediyecilikte, sosyal ve kültürel belediyecilikte yaptığımız en önemli şey; bizim de yaptığımız sosyal adalet ve barış. Bizim sanayicimiz zor şartlar altında hem başarı yakaladı hem de hayırseverlikte yarıştı. Hayırsever sanayicilerimiz eğitim ve bilimin ışığına inanarak sevgi ve istekle eğitime yatırım yaptı. Bu duruş bizi diğer şehirlerden farklı bir noktaya götürdü” diye konuştu.