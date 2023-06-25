Başkan Şahin'den LGS Türkiye birincisine ziyaret

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Ömer Baran Şişman’ı ziyaret etti.GAZİANTEP (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaşayan Şişman’a Başkan Şahin, evinde ziyaret ederek bilgisayar ve bisiklet hediye etti.

Yaşanan felaketin ilk gününden beri öğrenciler için imkanları kolaylaştırmayı amaçlayan Başkan Fatma Şahin, eğitimin iyileştirdiğini vurguladı.

"Bize öyle güzel bir bayram yaşattınız ki bütün gece heyecandan uyumadım. Çok güzel bir sonuç tebrik ediyorum" diyen Başkan Şahin, "En önemli özne sizsiniz. Ama lojistik destekte çok önemli. Bu depremde çocuklar bana dedi ki, ‘başkanım her şey enkaz altında kaldı. Biz burada ne yapacağız’. En büyük kara depremini geçirdik. Canımız sağ ve bunu konuşuyoruz. Ben şükür ediyorum. Eğitim iyileştiriyor. Oğlumuzu da dinledim. ‘Her krizin fırsatları var’ diyor. Çok onur duyduk. Konteynırda çalıştı. Su ve mermer hesabı. Su mermeri nasıl şekillendiriyor vura vura. Bir defa okumayla olmuyor sürdürebilirlik. Başaracağız bizim başka çaremiz yok okumaktan başka. Okuyacağız, okutacağız. En büyük güç beşeri sermaye. Doğru yoldayız. Türkiye Yüzyılı, eğitim yüzyılı olacak” diye konuştu.

LGS sınavında büyük başarı elde eden Ömer Baran Şişman, depremden etkilenmesine rağmen çalışmayı bırakmadığını belirterek, ne olursa olsun ben çalışmayı seçtim ve her gün düzenli olarak çalışarak Türkiye birincisi olduğunu söyledi.

Hatırlanacağı gibi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde yoğun hasara uğrayan İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 8’nci sınıfa kayıtlı olan öğrenciler için bu tercih döneminde, Türkiye’nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için iki ek kontenjan açılacağını müjdelemişti.