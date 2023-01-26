Başkan Şahin'den Ata'nın Gaziantep'e teşrifinin 90. yılına mesaj

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazi Mustafa Kemal’in Gaziantep’e teşriflerinin 90’ıncı yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yayımladığı mesajında, Gazianteplilerin kısıtlı imkanlarla Fransızlara karşı mücadele ederek kahramanlık destanı yazdığını kaydetti.

Başkan Şahin mesajının devamında şunları aktardı:

“Bu destan, vatan toprağının tek bir karışını düşman askerlere bırakmamak uğruna 11 ay bağımsızlık ve hürriyet için mücadele eden şehadet şerbetini içmiş aziz şehitlerimizin mücadelesiyle, kanlı elbiseleriyle açılan mermi çukurlarıyla koyun koyuna gömülen şehitlerin destanıdır. Bu destan Ankara’dan gelen yardımların ulaşmasını engelleyen Fransızlara rağmen, şehrin kendi mücadelesiyle kazandığı bir destandır. Bu özverili direnişi, Gazi Mustafa Kemal tarafından Gaziantep’in kurtuluşunun 15’inci Yıldönümünde çektiği telgrafta “Türküm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü, Gazianteplileri kahramanlık örneği olarak alabilir” iltifatı ile takdir edilirken, yüce meclisimiz de şehrimizi “Gazi” unvanı ile onurlandırmıştır.

Milli mücadele ruhundan gelen kahramanlık mirasını yüreklerinde taşıyan Gazi Şehirliler, milli birlik ve bütünlüğün, hürriyet ve bağımsızlığın yılmaz bekçileri olarak her zaman aziz milletimize bayraktarlık yapmaya devam edecektir. Gaziantep’imizi bütün alanlarda geliştirmek ve kalkındırmak, refah düzeyini yükseltmek için milli mücadele ve cumhuriyetimizin kuruluş ruhuna sımsıkı sarılmamız gerekiyor. Bu vatanı bizlere canları pahasına miras bırakan kahraman şehitlerimize ve onur abidesi gazilerimize karşı en büyük görev ve sorumluluğumuzu ancak bu suretle yerine getirebiliriz. İnanıyorum ki Gazi Şehrin gazi torunları üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirecek, elde ettikleri başarıları daima yineleyecek, tarihinden aldığı güçle 80 kardeş ilimize örnek olmaya devam edeceklerdir.”

90 yıl önce bugün Anteplilerin milli mücadele sırasında yazdığı bu kahramanlık destanını yakinen bilen ve bu mücadeleyi takdir eden Gazi Mustafa Kemal’in, Gazi şehirde büyük bir coşkuyla karşılandığını, şehir meclisi kararıyla Gaziantep nüfusuna kaydedildiğini ve iki gazinin ayrılmamak üzere bir araya geldiğini ifade eden Başkan Şahin mesajını şöyle noktaladı:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şehrimizi teşriflerinin 90’ıncı yıl dönümü vesilesiyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, dün olduğu gibi bugün de vatan için gövdesini siper etmekten, canını vermekten kaçınmayan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”