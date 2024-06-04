Başkan Şadi Özdemir’den öğrencilere sınav morali

Üniversite öğrencilerine günde iki defa çorba ikramında bulunan Nilüfer Belediyesi, sınav dönemlerinde de Nilüfer Gençlik Evi’nde yemek ikramında bulunuyor. Bu stresli dönemde öğrencileri yalnız bırakmayan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, çorba ve soğuk sandviç ikram ederek, başarılar diledi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin her sınav döneminde öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarını desteklemek ve motivasyonlarını artırmak amacıyla sürdürdüğü ücretsiz yemek ikramı bu dönem de sürüyor. Öğrencilerin yoğun olduğu Görükle’deki Nilüfer Gençlik Evi’nde yapılan ikramlar saat 16.00’da başlıyor. Sınav takviminin sonuna kadar devam edecek hizmette hafta içi soğuk sandviç ve çorba, hafta sonu ise pilav ve ayran veriliyor.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de bir gününü öğrencilere ayırarak onları Nilüfer Gençlik Evi’nde ziyaret etti. Sınav döneminde yoğun bir şekilde ders çalışan öğrencilerle sohbet eden Başkan Şadi Özdemir, sorun ve isteklerini dinledi. Başkan Şadi Özdemir, öğrencilere sınavlarında başarılar diledi ve her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Başkan Şadi Özdemir, daha sonra çorba ve soğuk sandviç ikramında bulundu. Başkan Şadi Özdemir, doldurduğu çorba kaseleri tek tek öğrencilere vererek, “Afiyet olsun” dedi.

Sınav dönemi yemek ihtiyaçlarını bu şekilde karşılayan üniversite öğrencileri ise verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

Başkan Şadi Özdemir, gençlerin ekonomik sıkıntı nedeniyle sağlıklı beslenemediklerini belirterek, “Gençlerimizin hem sağlıklı, hem de ekonomik şartlarda yemek yiyebilmeleri için en yakın zamanda kent lokantalarını hizmete açacağız. Gençlerin eğitimlerini sürdürürken sağlıklı beslensin, yemek konusunu dert edinmesin istiyoruz” dedi.

ÜCRETSİZ ÇORBA İKRAMI DEVAM EDİYOR

Nilüfer Belediyesi eğitim dönemi boyunca her gün öğrencilere iki ayrı nokta daha çorba ikramında bulunuyor. Hafta içi her gün sabahları saat 08.00’de Bursa Uludağ Üniversitesi Kampüsü’nde, akşamları da saat 16.00’da Görükle Bahriye Üçok Caddesi’nde çorba ikram ediliyor. Bu hizmet, üniversitenin akademik takvimin tamamlanmasıyla sona eriyor.