Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu’yu adımlamaya devam ediyor

·Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ilçenin farklı noktalarında esnaf ve vataKONYA (İGFA) - 31 Mart Yerel Seçim maratonunda saha ziyaretlerini sürdüren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ilçenin her noktasını adım adım ziyaret ederek ilçe sakinleriyle bir araya geliyor. Geleceğin Selçuklu’sunu inşa ederken tüm ilçe sakinlerinin payı olduğuna vurgu yapan Başkan Pekyatırmacı aynı birlik ve beraberlik ruhuyla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

“SELÇUKLU’NUN HER KÖŞESİNDE HİZMET VE YATIRIMLARIMIZI İNŞA ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Beş yıllık hizmet süresi boyunca durmadan, bahanelere sığınmadan Selçuklu için çalıştıklarını ve bu gücü hemşehrilerinden aldıklarını söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “ Yerel seçim maratonu giderek hız kazandı. Bugün AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı Betül Altınsoy hanım efendiyle birlikte Mobilyacılar Sitesinde esnaflarımızla bir araya geldik. Bu yaptığımız ziyaretlerimizle mahalle sakinlerimizin taleplerini dinliyor, yapılacak çalışmalar hakkında da bilgiler veriyoruz. Ortak akılla yapılan işler hizmet kalitemizi artırıyoruz. Her bir hemşehrimizin düşüncesi bizim için çok önemli. Selçuklumuzun her köşesine aşığız. Selçuklumuzun gelişmesini kendimize önemli bir görev olarak görüyoruz. Bu heyecan ve gayretle, hemşehrilemizden aldığımız destek ve güçle daha güzel işler yapacağız” diye konuştu.