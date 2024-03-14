Başkan Pekyatırmacı Ramazan coşkusunu hemşehrileriyle yaşıyor

Başkan Pekyatırmacı Ramazan coşkusunu

hemşehrileriyle birlikte yaşıyorKONYA (İGFA) - Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Ramazan ayını yoğun bir program temposu ile geçiriyor Başkan Pekyatırmacı, Ramazanın gündüzünde Selçuklu’nun her köşesine esnaf ve vatandaşlara ziyaretler gerçekleştirirken, Ramazan akşamlarında da iftar ve teravih buluşmaları ile ilçe sakinleriyle bir araya gelmeye özen gösteriyor.

Güne Anadolu Sanayi esnafını ziyaret ile başlayan Başkan Pekyatırmacı, iftarını engelli vatandaşlarla birlikte açtı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Hatice Hatun Camiinde kılınan teravih namazı sonrasında vatandaşlarla görüşen Başkan Pekyatırmacı günü sahurda üniversite öğrencilerinin evine konuk olarak tamamladı.

BAŞKAN ALTAY İLE TERAVİH COŞKUSUNA ORTAK OLDU

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı “Teravih Buluşmaları” kapsamında Hatice Hatun Camii’nde vatandaşlarla buluştu. Kılınan teravih namazı sonrası vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Altay ve Başkan Pekyatırmacı vatandaşların Ramazan Ayını tebrik etti, gelen istek ve önerileri dinledi.

“ GAZZE VE DOĞU TÜRKİSTAN’DA YAŞANAN ZULÜMLERİN SON BULMASINI DİLİYORUM”

On bir ayın sultanı, mübarek Ramazan ayına kavuşmanın huzuru ve mutluluğu içerisinde olduklarını ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bu mübarek iklimde oruç ile sabrın ve şükrün; iftar sofraları ile bereketin ve paylaşmanın teravih namazları ise birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini yaşıyoruz. Tabi bu yıll Ramazan hepimiz için biraz daha hüzünlü geçiyor. Kalbimiz Gazze için atıyor. Dolayısıyla bu Ramazanın İslam aleminin birlik, beraberlik ve kardeşliğine vesile olmasını diliyorum. Gazze ve Doğu Türkistan’da Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı zulümlerin sona ermesi için dua ediyorum” dedi.

“TERAVİH BEREKETİNİ HEMŞEHRİLERİMİZLE BERABER YAŞIYORUZ”

Ramazan’ın manevi ikliminin ve getirdiği güzelliklerin Teravih Buluşmaları ile hissedilmeye devam ettiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “ Bu yıl da farklı mahallerimizde namaz sonrasında hemşehrilerimizle birlikte oluyor, bereket ayını kendine has atmosferi ile yaşıyoruz. Bu mübarek ayın, maneviyatımıza ve gönül dünyamıza güzellik katmasını, birlik, beraberlik ve kardeşliğimize katkı sunmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Teravih programımızda bizlerle birlikte olan ve hemşehrilerimizin taleplerini birlikte dinlediğimiz Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ediyorum. Bu birlik ve beraberlik ruhu ile çalışmalarımıza aynı heyecanla devam edeceğiz” diye konuştu.

SAHURDA ÖĞRENCİLERLE AYNI SOFRAYA OTURDU

Her Ramazan ayında olduğu gibi Selçuklu’da ilçe sakinleriyle bir arada olan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı yoğun çalışma takviminin arasında sahurda öğrencilerin evine konuk oldu. Ramazan bereketini her yaştan ilçe sakiniyle paylaşmayı sürdüren Başkan Pekyatırmacı öğrencilerle sahurda bir araya gelerek sofranın bereketini paylaştı. Başkan Pekyatırmacı’nın ziyareti sebebiyle memnuniyetlerini ifade eden öğrenciler Başkan Pekyatırmacı’ya kendilerine olan ilgisi ve verdiği destekler nedeniyle teşekkür ettiler. Sahurda öğrencilerle Başkan Pekyatırmacı arasında renkli diyaloglar da yaşandı.