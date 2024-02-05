Başkan Pekyatırmacı: "Miraç varlığın özüne bir yolculuktur"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Miraç Kandili nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajında; “Miraç, manevi duyguların üst seviyelere yükseldiği, Allah’ın lütuf ve inayetinin daha fazla hissedildiği önemli gecelerden biridir.” dedi.KONYA (İGFA) - Üç ayların manevi değeri yüksek, önemli gecelerle taçlandığını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Miraç kandili nedeniyle yayınladığı mesajında; ”Miraç, varlığın özüne ve anlamına bir yolculuktur. Miraç; Peygamber Efendimizin (s.a.v) önce Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, ardından Yüce Mevla’nın sonsuz ayet ve kudretini müşahede etmek için semaya yaptığı kutsal bir yolculuktur. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) kutlu yolculuğunun anlamının kavrandığı, gönüllerimizin müstesna bir coşku yaşadığı bu mübarek gece, inancımızda rahmet ve mağfiret mevsimi olarak tarif edilen üç aylar içerisinde çok özel bir yere sahiptir. Miracın özünde, her türlü kötülükten arınma, insanlığın yararına değerler üretme, fedakârlık, paylaşma, sorumluluk, ilahi emirlere teslimiyet gösterme ve yüce mertebelere erişme vardır. Allah’ın (c.c) Peygamberimiz’e (s.a.v) ve ümmetine sunduğu manevi bir lütuf olan miraç ile verdiği mesajın muhatabı olarak, sorumluluklarımızı her zaman hatırlamalı ve miracı ruhumuzla, kalbimizle, bedenimizle yaşamalıyız. Miracın anlam ve taşıdığı evrensel mesajlar üzerinde yeniden düşünerek kutlu yolculuğun manevi dünyayı aydınlatmasını sağlamalıyız.

Günümüzde insanoğlu büyük bir sınavdan geçmektedir. Filistin topraklarında yaşanan vahşetin bir an önce sona ermesi, milyonlarca mazlumun huzurunun sağlanması, silahların, bombaların altında hayatta kalma mücadelesi veren insanların güvenliği, açlık ve kıtlıkla sınanan masumların bu zorlukları bir an önce aşabilmesi için yeryüzündeki tüm Müslümanlara çok büyük sorumluluklar düşmektedir.

Bu vesile ile Miraç Kandili’nin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini diler, hemşehrilerimizin ve bütün İslam âleminin Miraç Kandili’ni kutlarım.” şeklinde konuştu.