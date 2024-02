Başkan Pekyatırmacı'dan Tekstil Pazarı ziyareti

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı saha ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Pekyatırmacı bu kapsamda Tekstil Pazarı esnafını ziyaret ederek onları dinledi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, her kesimden ilçe sakini ile buluşmayı sürdürüyor. Tekstil Pazarı esnafı ile kahvaltı programında bir araya gelen Başkan Pekyatırmacı esnaflardan gelen talep ve önerileri dinledi. Pekyatırmacı daha sonra Tekstil Pazarı’nda bulunan iş yerlerini ziyaret ederek esnaflara işlerinde kolaylıklar diledi.

Başkan Pekyatırmacı’ya AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Asım Ceyhan ve MHP Selçuklu İlçe Başkanı Kemal Dığrak eşlik etti.

“SELÇUKLU İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Konya’da belediyeciliğin bir model olarak Türkiye’ye örnek olduğunun altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “ Hemşehrilerimiz için her alanda hizmet üretmeye devam ediyoruz. Yatırımlarımızı hem merkezde hem tüm mahallelerimizde aynı kalitede sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Sadece seçim döneminde değil her zaman hemşehrilerimizin yanındayız. Hizmetlerimizle her ilçe sakinimizin hayatına dokunurken onların yanlarında olmaya da gayret gösteriyoruz. Selçuklumuz temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra eğitim, sağlık, spor ve sosyal yaşama yönelik faaliyetleriyle Türkiye’de örnek gösterilen ve övgü ile bahsedilen bir ilçe oldu. Bugün ilçemizin dört bir tarafında her yaştan hemşehrimizin yararlandığı eser ve hizmetlerimiz bulunuyor. Bu başarımızda bizim yanımızda olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonra da aynı samimiyet ve gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve geleceğin Selçuklu’sunu birlikte inşa etmeye devam edeceğiz.