Başkan Pekyatırmacı: “Başarımızın sırrı, birlik ve beraberliğimiz“

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Gıda Toptancıları Sitesi’ndeki işyerlerine ziyaret gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ilçenin farklı noktalarında vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor. Başkan Ahmet Pekyatırmacı, Gıda Toptancıları Yönetim Ofisinde AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ile birlikte kahvaltı programında esnaflarla bir araya gelerek onların talep ve önerilerini dinledi. Başkan Pekyatırmacı daha sonra Toptancıları Sitesi’nde bulunan iş yerlerini ziyaret etti. Ahmet Pekyatırmacı, esnaflarla sohbet ederek işlerinde kolaylıklar diledi.

“SELÇUKLUMUZDA ÖNEMLİ İŞLERE İMZA ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Esnafın her zaman yanında olduklarını, onların ilettikleri sorunların çözümü için çalıştıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Konya’nın her alanda gösterdiği başarının sırrı birlik ve beraberlik. Esnaflarımızla da her zaman bir araya gelerek bu birliği pekiştiriyoruz. Bugün de Gıda Toptancıları Sitesi’nde hizmet veren esnaf ve çalışanlarımızla bir araya geldik. Onlarla sohbet ettik, istişareler gerçekleştirdik. Bu istişareler Selçuklu’ya vereceğimiz hizmetin kalitesini artırma adına büyük önem arz ediyor. Selçuklu ortak akılla gelişen, hizmet anlayışını bu yönde belirleyen bir ilçemiz. İnşallah bu anlamda da önemli işlere imza atmaya devam edeceğiz. Bizleri her ziyaretimizde gönülden misafir eden ve dualarıyla destek olan esnaflarımıza teşekkür ediyorum” dedi.