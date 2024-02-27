Başkan Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi kentsel dönüşüm dairelerini inceledi

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi kentsel dönüşüm alanında tamamlanan 1. Etap projesindeki örnek daireyi ve son çalışmaları inceledi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Vatandaşların artık modern, güvenli, konforlu ve depreme dayanıklı konutlarda daha nitelikli hayat sürdürmelerine imkân tanıyacaklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu, "Yıldırım Beyaz Mahallemizde geçen sene temelini attığımız ve 1 sene olmadan bitme aşamasında gelen bloklarımızdayız. Örnek daireyi inceledik. Burada Kar Yapı, Bilgin İnşaat ve Karademir olmak üzere 3 firmamız blokları hızla tamamladılar. Şimdi peyzaja başlayacağız. Bu 3 firmaya da teşekkür ediyorum. Hakikaten çok nezih, güzel daireler yaptılar. Vatandaşlarımıza vereceğimiz daireler yüzümüzün akı olacak. Vatandaşlarımız bu daireleri gördüğünde Melikgazi Belediyesi olarak yaptığımız hizmeti anlayacaklar. Önümüzdeki günlerde burada kentsel dönüşüm dairelerimizin bir tanıtım programı yapacağız. Bu projenin ikinci etap çalışması hemen yan tarafta olacak. Özellikle Bu blokların Dr. Sami İpek Bulvarı Sivas Caddesi'ni Hulusi Akar Bulvarı’na, Talas’a bağlayan ana caddenin üstünde olması ulaşım açısından oldukça iyi bir yerde. Üniversiteye, Talas’a, alışveriş merkezlerine en kolay şekilde ulaşabilirsiniz. Yeni tamamladığımız anaokulu ve ilkokulu da hizmete açtık, eğitim başladı. Dolayısıyla çevre güzelleşiyor. Ben tüm müteahhit arkadaşlarımıza bu güzel çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Mart ayı içerisinde iki farklı ihale yaparak kentsel dönüşüme devam edeceğiz. Allah kazasız belasız tamamlamayı nasip etsin. Daire sahiplerimize de sağlıkla huzurlu oturmayı nasip etsin.” dedi.