Başkan Palancıoğlu, "Kültür varlıklarımızı gelecek kuşaklara aktarıyoruz”

Köşk Mahallesinde bulunan tarihi Köşk Medrese’de restorasyon çalışmasının tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, çok yakında medresenin kültür ve sanat merkezi olarak hizmete gireceğini hatırlattı.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Melikgazi olarak tarihe sahip çıkan bir belediye olduklarını belirten Başkan Palancıoğlu, "Tarihi değerlerin korunması ve yaşatılmasına büyük önem vererek ve bu doğrultuda yaptığımız çalışmalar ile günümüze ulaşan tarihi eserleri restore ediyoruz. Bu yapılarımızı gelecek nesillere kazandırmayı amaçlayarak ilçemizdeki 16 adet eseri restore ettik. Bu kapsamda Alâaddin Eretna tarafından yaptırılan Köşk Medrese'nin yıllardır restore edilmesi ile ilgili talepler vardı. Burayı Vakıflar Bölge müdürlüğümüz bize devretti. Yapının üstü açık avlusu bulunuyor, ortasında türbe olan çok harika bir eser. Biz de hızlı bir şekilde restore ettik. Sadece peyzaj çalışmaları kaldı. Böylece Köşk Medrese'mizi tekrar eski günlerine kavuşturacağız. Kültür ve sanatın merkezi olacak olan medresemiz çok yakında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayacak. İnşallah burada birçok sergiler, etkinlikler düzenleyeceğiz. Gerçekleştirdiğimiz projeler ile kültür varlıklarımızı gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyoruz. Kayseri'mize ve Melikgazi’mize hayırlı olsun.” dedi.