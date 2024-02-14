Başkan Palancıoğlu ilçeye kazandırdıkları pazar yerinde alışveriş yaptı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kazım Karabekir Mahallesi'ne yeni kazandırdığı, meyve ve sebze pazarında mahalle halkıyla bir araya gelerek, pazardan alışveriş yaptı.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kazım Karabekir Mahallesi'nde birçok ihtiyacı giderdiklerini söyleyen Başkan Palancıoğlu, "Kazım Karabekir Mahallemiz özellikle birçok sosyal donatısı ile çok güzel oldu. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızla daha prestijli bir mahalle oldu. Buraya yeni bir yaşam alanı kazandırdık. Yaklaşık 40 adet bloktan oluşan 240.000 metrekarelik alanda 2000'in üzerinde daire ve 150'ye yakında dükkan bitmiş oldu. Böylece Kayseri'nin en güzel mahallelerinden biri oluşmuş oldu. Yeni hizmeti açtığımız pazar yerimiz salı günleri burada hizmet veriyor. Her Salı günü sizleri buraya alışverişe bekliyoruz. İlçe Başkanımız Tayyar Şahin ve teşkilatımız ile birlikte biz de buradan bugün alışveriş yaptık. Burada vatandaşlarımızın büyük bir pazar yerine ihtiyacı vardı. Biz de bu ihtiyacı gidermiş olduk. Bu pazarımızda kaliteli, uygun meyve sebze yer alıyor. Esnafımızın yüzü gülüyor. Dolayısıyla bizim de yüzümüz gülüyor. Buraya güzel bir park ve sağlık ocağı, 3 adet okul, büyük bir spor salonu ve bir de Muhsin Yazıcıoğlu Parkı yaptık. Ayrıca Akıl Küpü Kütüphanesi ve İkinci Bahar Evi de kazandırdık. Bu mahallemize birçok hizmeti kazandırmış olduk. Büyükşehir Belediyemize de teşekkür ederiz. Buraya bir Kent Ekmek Büfesi ve fatura ödeme merkezi yaptık. Böylece mahallenin ihtiyaçlarının büyük bir kısmı tamamlanmış oldu. Hayırlı olsun. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. Biz Türkiye Yüzyılı'nda yeniden Melikgazi için aşkla ve gayretle çalışmaya devam ediyoruz. 31 Mart yerel seçimlerinde sizlerin duasını ve güçlü desteğini bekliyoruz." dedi.