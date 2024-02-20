Başkan Palancıoğlu: “Destan yazacak hizmet çıtasını kazandıracağız”

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2024 yılı Şubat ayı Melikgazi İlçe Danışma Meclisi toplantısına katılarak, 5 yılda Melikgazi’de yaptığı rekor hizmetlerin sunumunu yaptı.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Melikgazi’de tüm mahallelerin hizmeti aldığını ve almaya da devam edeceğini söyleyen Başkan Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Maşallah gençlik kollarımızın heyecanı çok güzel. Gelecek onların elinde şekillenecek. Gelecek nesillere daha büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak, medeniyetimizi yeniden yükseltmek istiyorsak, bizlerin de aynı anlayışla çalışması gerekiyor. Teşkilat mensuplarımıza beni 5 yıl bağrına bastıkları için teşekkür ediyorum. Bu seçimde inşallah rekor üstüne rekor kıracağız. Sıkmadık el, girmedik gönül bırakmayacak, bu davayı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Fatih Üzüm Başkanımız göreve geldiğinden beri herkesi kucakladı, herkesin elini sıktı. Hep birlikte destan yazacak bir hizmet çıtasını Kayseri’ye kazandıracağız. Kayseri’de en nitelikli ve gerçek belediyecilik hizmetini veriyoruz, vermeye de devam ediyoruz. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve tüm teşkilatımız ile kapı kapı gezerek inşallah bir rekora imza atacağız. İnşallah Melikgazi’de Türkiye’nin gençlerine örnek olacak çalışmalar yapacağız. İlçemize hepsi birbirinden güzel ve nitelikli birçok proje kazandırdık. Türkiye’de en çok okul yapan belediye olarak ilçemize 5 yılda 21 okul kazandırdık. 15 adet akıl küpü kütüphanesi, 18 adet cami, 9 adet Kuran Kursu, 15 adet sağlık ocağı, 270 adet yeni park, 15 adet sosyal tesis, 16 adet yapının restorasyonunu ve 600 kilometre asfalt yol yaptık. İlçede kentsel dönüşüm devasa işler yaptık. 5 yılda 70 adet blok, 2634 adet daire yaptık. Türkiye’de Melikgazi’den fazla yatırım yapan başka bir ilçe belediyesi yok. Bu dönem ‘Önce Aile’ diyeceğiz inşallah. Melikgazi İlçe Danışma Meclis Toplantımızın partimiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.” diye konuştu.

AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin, “Melikgazi ilçemiz Kayseri’mizin göz bebeği. Birçok ilden büyük. Tüm teşkilat olarak çalışmalarımıza ve faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu faaliyetleri yaparken Mustafa Palancıoğlu Başkanımız her zaman yanımızdaydı. Kendisi ilçemize yüz akı güzel projeler yaptı. Biz büyük bir aileyiz. Sağolsun bize her zaman ışık tutan İl Başkanımız Sayın Fatih Üzüm Beye de çok teşekkür ederim. Melikgazi olarak 31 Mart 2024 günü hem Büyükşehir Belediye Başkanı Adayımız Memduh Büyükkılıç hem de Melikgazi Belediye Başkan Adayımız Sayın Mustafa Palancıoğlu’nu sandıklarda rekor oy ile galip çıkaracağız. 31 Mart 2024’e imzamızı atmaya hazırız.” dedi.

Ayrıştırmadan yola devam edeceklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Türkiye’den gür bir ses çıkacak, ama Kayseri’de, Melikgazi’de ve diğer ilçelerde rekor oylarla Sayın Cumhurbaşkanımızın elini güçlendireceğiz. Bütün belediyelerimiz olarak hizmetten hizmete koştuk. Melikgazi İlçe Danışma Meclis Toplantısı hayırlı olsun.” dedi.

Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da bir konuşma yaparak, “Melikgazi’nin tüm teşkilatı bu ülke için, bu şehir için fedakârca çalışıyor. Melikgazi’de oylar hep artarak bugünlere gelindi. Kayseri’de çok ciddi hizmetler yapıldı. Memduh Başkanımız ve Palancıoğlu Başkanımız ilçemize değer katacak çok güzel hizmetlerde bulundular. Tüm teşkilata teşekkür eder, başarılar dilerim.” diye konuştu.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ise bir konuşma yaparak şunları söyledi:

“Bizde kim göreve gelirse gelsin layıkıyla yapıyor. Bu da başarıyı getiriyor. Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu’na hem sohbeti, hem vizyonu hem de duruşundan dolayı teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bir belediye başkanımız var. Bu diri teşkilat ile hem Memduh Başkanımızı hem de Mustafa Başkanımızı sandıklardan rekor oyla çıkaracağız. İlçe Danışma Meclis toplantımız hayırlara vesile olsun.”