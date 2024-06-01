Başkan Palancıoğlu AB destekli ikinci projesini tamamlıyor

Yenilikçi ve vizyoner yaklaşımıyla birbirinden farklı, nitelikli projeleri hayata geçiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, tasarruf ve sıfır atık konusunda diğer belediyelere örnek olacak AB destekli bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Mehmet Uzel / KAYSERİ(İGFA) - Melikgazi Belediyesi'nin Avrupa Birliği kapsamında uyguladığı “İklim Değişikliğiyle Mücadele için Dijital Belediye Hizmetlerinin Artırılması - DigiEdu” isimli projesi için Litvanya'ya giden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Druskininkai Belediyesi’nde kapanış toplantısını gerçekleştirdi.

Vatandaşların, belediyelerin dijital hizmetlerinden istifade etmelerini sağlayarak hem kolaylık sağlayacak hem de şehir içi araç kullanımını azaltarak doğaya katkıda bulunacak projenin yaygınlaştırılması için “Proje Yaygınlaştırma ve Deneyim Paylaşımı Programı” kapsamında çalışmalar gerçekleştirmek üzere Litvanya’da bulunan Başkan Palancıoğlu, Melikgazi’de hayata geçirdiği ve hayata geçirmeyi planladığı projeler hakkında da heyeti bilgilendirdi.

Druskininkai Belediye Başkanı Richard Malinauskas ve heyet üyelerinin bulunduğu toplantıda Başkan Palancıoğlu, “ Melikgazi Belediyesi olarak ilçemize değer katacak pek çok projeyi hayata geçirdik. Yenilikçi ve vizyoner belediyecilik anlayışımızla birbirinden farklı ve nitelikli projeleri de ilçemize kazandırmanın gayretindeyiz. İçerisinde yaşadığımız doğa bize sunulmuş büyük bir nimet ve ne yazık ki zaman zaman insan eliyle tahribata uğruyor. Dolayısıyla bu durum birçok iklim krizini beraberinde getiriyor. Belediyeler olarak bu krizin önüne geçebilmek için vatandaşlarımızı sıfır atık ve tasarruf konularında yönlendirmemiz, teşvik etmemiz son derece önemli. Bu kapsamda alternatif enerji kaynakları, geri dönüşüm ve dijitalleşme gündemimizde yer alıyor. Avrupa Birliği’nden güneş enerjisi, alternatif enerji kaynakları ve geri dönüşümle ilgili destek alarak önemli hizmetleri Melikgazi’mize kazandırdık. Bu kapsamda elektrikli geri dönüşüm aracı satın aldık, elektrikli şarj istasyonu kurduk ve özellikle sulama suyuyla ilgili de güneş enerjisi santrali kurma imkanımız oldu. Şimdi ise “Dijital Eğitim ve Belediyecilik” ile ilgili ikinci nitelikli projemizi tamamlamak üzere Litvanya’yız. İklim Değişikliğiyle Mücadele için Dijital Belediye Hizmetlerinin Artırılması - DigiEdu” isimli projemizi tamamlayarak belediyemizin hem tasarruf sağlaması hem de sıfır atık konusunda öne çıkmasını sağlıyoruz. Diğer belediyelere örnek olacak güzel projelerimizden birini daha hayata geçirmiş oluyoruz. Druskininkai Belediye Başkanı Richard Malinauskas’a ve kıymetli heyet üyelerine ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Kayseri’mize, Melikgazi’mize, vatandaşlarımıza hayırlı olsun.” dedi.