Başkan Özşen: "Çalışmalar algı operasyonuna kurban edildi"

Kuyumcular Çarşısı’nda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan asfalt çalışmasını siyasi malzeme yaparak dayanaksız haber yapan bazı basın organlarına kuyumcu esnafından cevap gecikmedi. Böyle bir algı operasyonu içerisinde yer almaktan dolayı üzüntülerini paylaşan Kuyumcular Derneği Başkanı Erkan Özşen, başlatılan çalışmanın kendi talepleri olduğunu ifade ederek,” Çalışmalar gerçekten çok hızlı bir şekilde yürütüldü. Biz belediye başkanımıza,14 Şubat Sevgililer Günü’ne kadar caddemizde çalışmanın tamamlanıp hizmete açılması yönünde talebimizi iletmiştik. Sağ olsunlar. Sevgililer Günü öncesi çalışmalar tamamlanıyor. Tekrardan hem kendim, hem de diğer esnaflarımız adına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkür ediyorum” dedi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanı Cem Çöllü, Kuyumcular Derneği Başkanı Erkan Özşen, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli ile birlikte Kuyumcular Caddesi’nde yürütülen asfalt çalışmalarını inceledi. Öte yandan bölge esnafı için önem arz eden bu çalışma bazı yazın organları tarafından siyasi malzeme yapılarak dayanaksız haberlerle kamuoyunda yer aldı. Cadde de yürütülen incelemenin ardından çalışmanın mevcut durumu hakkında bilgi veren Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu,” Esnaflarımızdan gelen talep üzerine başkanımızın talimatıyla burada çalışmalara başladık. Çalışmalarımız ilk olarak asfaltın freze makineyle kazınarak yolun asfalta hazır hale getirilmesiyle başladı. Buradan çıkarılan malzeme, geri dönüşüm olarak tekrar asfalt malzemesi olarak kullanılması nedeniyle şantiyelerimize taşındı. Ardından 8 santimlik, 1. kat asfalt atıldı. Daha sonra ise MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından kanal ve ızgara kapakları yükseltilerek ilave ızgara kapakları atılarak 2. kat asfalta hazır hale getirildi. 2. kat asfalt çalışmamızla da cadde vatandaşlarımızın hizmetine açılacak. Bunun yanı sıra caddemizde eksik olan ağaçların da dikimi yapıldı. Çarşamba günü başlattığımız çalışmamızı bugün (Cumartesi) tamamlayacağız ”dedi.

HİÇBİR MAĞDURİYETİMİZ YOK Öztozlu’nun ardından konuşan Kuyumcular Derneği Başkanı Erkan Özşen de bölge esnafı için önem arz eden bu çalışmanın algı operasyonu olarak kullanılması nedeniyle üzüntüsünü paylaşarak,” Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’den yaklaşık 2 ay önce Kuyumcular Çarşısı olarak bilinen Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nin yol bakım onarım yapılması yönünde bir talebimiz olmuştu. Başkanımız da bunu değerlendirerek yol bakım çalışmasını başlattı. Bu çalışma için 180 esnafımızın görüşü alındı. Yüzde 80’i de onay verdi. Buradaki amaç caddemizin ferah bir şekilde vatandaşımızın hizmetine açılmasıydı. Çarşımızın tarihi dokusu var. Yapılan bu çalışmalar ne yazık ki, bazı siyasi odaklar tarafından seçim arifesinde algı operasyonuna kurban edilmiş durumda. Şunu söyleyebilirim ki, Kuyumcular Çarşısı esnafı olarak böyle algı operasyonu içerisinde yer almaktan dolayı üzgünüz. Bu bizim talebimizdi. Burada hiçbir esnafımızın mağduriyeti yok. Çalışmalar gerçekten çok hızlı bir şekilde yürütüldü. Biz belediye başkanımıza,14 Şubat Sevgililer Günü’ne kadar caddemizde çalışmanın tamamlanıp hizmete açılması yönünde talebimizi iletmiştik. Sağ olsunlar. Sevgililer Günü öncesi çalışmalar tamamlanıyor. Tekrardan hem kendim, hem de diğer esnaflarımız adına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkür ediyorum ”dedi.

ÇARŞI ESNAFINDAN BAŞKAN ERGÜN’E TEŞEKKÜR Kuyumcular Çarşısı esnafının talebine hızlı bir şekilde cevap veren Başkan Ergün’e çarşı esnafı da şu sözlerle teşekkür etti.

Cemal Öztürk: Çarşımızın talebi doğrultusunda başlatılan asfalt çalışması nedeniyle başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere tüm belediye personeline teşekkür ediyorum.

Mesut Tokgöz: Yönetimimize iletmiş olduğumuz talep doğrultusunda Büyükşehir Belediyemiz tarafından hızla bir asfalt çalışması yapıldı. Ellerine sağlık.

Furkan Göral: Kuyumcular esnafı olarak çalışmadan çok memnunuz. Tarihi de, bizim için çok önemliydi. 14 Şubat bizim için hareketli geçer. Hızlı bir şekilde burada asfalt ve yol çalışmasının yapılması bizi memnun etti. Öncelikle burada oda başkamıza teşekkür ediyorum. Kuyumcular Odası Başkanımıza ne aktardıysak o da çok doğru bir şekilde Cengiz başkana aktarmış. Biz burada hizmeti görüyoruz başka bir şey görmüyoruz. Şimdiden Cengiz Ergün’e teşekkür ediyoruz.