Başkan Özkan 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında ilçede görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek çiçek takdim etti. Sağlık mensuplarının son derece önemli ve kutsal bir görevi ifa ettiklerini ifade eden Özkan, “Tüm zorluklara rağmen mesleklerini büyük bir özveriyle yapan sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun” dedi.BURSA (İGFA) - Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında ilçede görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Karacabey Devlet Hastanesine giderek tüm birimleri tek tek dolaşan Başkan Özkan, sağlık çalışanlarına çiçek takdim ederken, tüm hekim, hemşire ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Yapılan her mesleğin kendi içinde zorlukları olduğunu vurgulayan Özkan, “Ancak söz konusu insan hayatı ve sağlığı ise burada verilen emek daha anlamlı ve kutsaldır” diyerek, sağlık çalışanlarının toplum açısından çok önemli bir görevi ifa ettiklerine vurgu yaptı.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Özkan, “Bunu tüm dünya olarak yaşadığımız pandemi sürecinde de net bir şekilde gördük. Dünyanın birçok noktasında hayatın durma noktasına geldiği, insanlar dışarıya çıkmaz olduğu bir süreçte, sağlık çalışanlarımız canla başla mücadele ederek, üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiler. Hekimlerimiz başta olmak üzere tüm sağlık personelinin gayreti, topluma kaliteli sağlık hizmeti sunarak, insanların sağlıklarına yeniden kavuşmasını sağlamaktır. Bizler, büyük bir özveriyle çalışan ve insanlığa büyük bir hizmet sunan sağlık çalışanlarının her zaman yanındayız. Bu saygın ve onurlu mesleği büyük özveriyle yerine getiren tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunarken 14 Mart Tıp Bayramı’nı gönülden kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” dedi.