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Başkan Osman Zolan Denizlili öğretmenleri ağırladı

GÜNDEM 25.11.2023, 16:15
Başkan Osman Zolan Denizlili öğretmenleri ağırladı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Denizli Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan ve beraberindeki öğretmenleri ağırladı. Eğitim için tüm kurumların seferber olması, vatandaşların da destek vermesi gerektiğini kaydeden Başkan Zolan, “Çünkü eğitim her şeyin başıdır” dedi.DENİZİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenleri ağırladı. Ziyarete, Denizli Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Yardımcısı Murat Gönüldenk ve öğretmenler katıldı. Çalışkan ziyarette yaptığı konuşmada, Denizli’de 16 bin öğretmenin görev yaptığını belirterek, selamlarını getirdiğini kaydetti.

Başkan Zolan’ın eğitime çok büyük destekler verdiğini vurgulayarak tüm eğitim camiası adına teşekkür eden Müdür Çalışkan, “Denizli’de şanslıyız. Çünkü eğitimin ihtiyaçları bitmiyor. Her zaman ne dersek, bir dediğimizi iki etmiyorsunuz. Desteklerinizden ve vizyonunuzdan dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi. Öğretmenler Günü kutlamalarının bu yıl 1 haftaya yayıldığına dikkati çeken Çalışkan, Başkan Zolan’ın bu süreçteki programlarına katılmasının da kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Başkan Osman Zolan ise, öğretmenlerin baş tacı olduğunu belirterek, “Bizleri yetiştiren, büyüten, öğreten, geleceğe hazırlayan öğretmenlerimiz için ne yapsak azdır” dedi. Eğitim için sadece Milli Eğitim Bakanlığı veya Milli Eğitim Müdürlüklerinin değil tüm kurumların seferber olması, vatandaşların da destek vermesi gerektiğini kaydeden Başkan Zolan, “Çünkü eğitim her şeyin başıdır. Eğitim olmadığı zaman diğerlerinin varlığının hiçbir anlamı yoktur. Öğretmenler Gününüzü tekrar kutluyor, sağlıklı, sıhhatli, mutlu bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.
 

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