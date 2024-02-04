Başkan Ocaklı vatandaşlara seslendi

Şile Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı, gerçekleştirdiği mahalle ziyaretleri programlarında, mahalle sakinleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Ziyaret programlarında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, mahallelerde 5 yıllık süre zarfında yapılan çalışmalar ile ilgili paylaşımlarda bulundu.

BAŞKAN OCAKLI: “ŞİLE’YE OLAN SEVDAMIZ PAYLAŞMAYA DEVAM EDİYORUZ.”

Bıçkıdere’de mahalle sakinlerine seslenen Şile Belediye Başkan ve Cumhur İttifakı Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı: “Şile’ye olan sevdamızı ve heyecanımızı mahalle mahalle dolaşarak hemşehrilerimizle paylaşmaya devam ediyoruz. Sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmalarımızda iki yıl üst üste “En Çevreci Belediye” seçildik. Mavi Bayrağı 5 yıl boyunca Şile sahillerinde dalgalandırdık. Şile Atık Getirme Merkezi’mizi ilçemize kazandırdık. Destekleriyle, varlıklarıyla bize her daim güç veren Dere Bölgesi hem İstanbul’da, hem de Şile’de bir kez daha damgasını vuracak.” dedi.

“ÇALIŞMALARIMIZLA MAHALLELERİMİZİN İHTİYAÇLARINI YERİNDE TESPİT ETTİK.”

İstanbul Milletvekili Yahya Çelik ile birlikte gerçekleştirilen Kervansaray Mahallesi ziyaretinde ise Şile Belediye Başkanı Ocaklı: “Şile Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz “Adım Adım Yerinde Hizmet” çalışmalarımızla mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ettik. Köy binalarımızın, camilerimizin, muhtarlıklarımızın, sokaklarımızın bakım ve onarımlarını gerçekleştirdik. Destekleriyle bizlere güç veren kıymetli hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Esenceli Mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Başkan Ocaklı Esenceli Mahallemizin yaşadığı problemlerin son bulması için adeta Ankara İstanbul Şile arasında mekik dokuduk ve sonuca ulaştık.Sizlerin desteği ve dualarıyla İlçemize hizmet etmeyi tüm zorluklara rağmen İBB olmadan ayakta dik duran bir Belediye olarak sürdürdük. Yine sizlerin duaları ve destekleriyle 31 Martta haydi Bismillah diyerek İstanbul’da Murat Kurum Şile’de sizin evladınızla birlikte ,sizlerle birlikte daha büyük yatırımları İlçemize sizlere kazandırmaya devam edeceğiz şeklinde konuştu.